Facelift voor Nissans grootste succesnummer

De huidige, derde generatie Nissan Qashqai draait pas 2,5 jaar mee, maar lijkt binnenkort toch al een facelift te krijgen. Met de bijgepunte versie hoopt Nissan ongetwijfeld het succes van het model te verlengen. Want dat succes is behoorlijk!

Al sinds de introductie van de eerste generatie Qashqai in 2007 is de cross-over in Nederland onafgebroken de populairste Nissan geweest. Ook de huidige derde generatie van de Qashqai die in maart 2021 werd gepresenteerd, levert Nissan een goed belegde boterham op. Vorig jaar eindigde de Qashqai in de Nederlandse verkoopranglijst op de vierentwintigste plek, een positie boven de Volkswagen T-Roc en een plekje onder de Toyota Corolla. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn in Nederland 2.457 nieuwe Qashqais gekentekend en daarmee is het ook nu weer Nissans populairste. Hoewel de auto pas zo'n 2,5 jaar meedraait werkt Nissan zo te zien nu al aan een facelift.

Het in Duitsland gesnapte testmodel van de vernieuwde Nissan Qashqai hangt aan zowel de voor- als achterzijde behoorlijk in de plakkers, maar toch vallen er al interessante details uit op te maken. Nissan neemt langzaam maar zeker meer afstand van de op de Qashqai nog aanwezige V-motion-grille en dat designelement dat Nissans jarenlang typeerde, lijkt straks te worden afgezwakt. Hoewel de grille naar beneden toe nog altijd taps lijkt af te lopen, lijkt hij dieper de bumper in te duiken dan bij de hudige Qashqai. Ook de koplampen ondergaan aanpassingen. De bovenste dunne strook waarin de dagrijverlichting is verwerkt blijft bestaan, maar het lijkt er op dat met name de daadwerkelijke koplampen die er een verdieping onder zijn geplaatst een andere vorm krijgen.

Verder nemen we zowel voor als achter nieuw bumperwerk waar en de achterlichten zijn eveneens anders van vorm. Het deel van de achterlichten dat zich niet in de achterklep bevindt, behoudt daarbij zijn vorm, maar het lijkt erop dat het deel van de verlichting dat wél in de achterklep is gehuisvest grondig wordt fijngeslepen. Reken in ieder geval op een vernieuwde lichtsignatuur.

Sindsde introductie van de eerste Nissan Qashqai in 2007 zijn er in Nederland maar liefst 82.235 exemplaren gekentekend. Daarmee is het - geteld vanaf 1983 - na de Micra en Sunny in ons land de populairste Nissan ooit. In 2017 had de Qashqai - toen modelgeneratie twee - zijn beste verkoopjaar. Toen vonden 7.333 exemplaren een Nederlandse eigenaar. De Qashqai claimde in dat jaar plek 13 in de registratiestatistieken, nipt achter de Toyota Aygo en de Peugeot 108.