Facelift voor Nissan Maxima én Murano

Het is alweer drie jaar geleden dat Nissan de huidige generatie Maxima presenteerde tijdens de New York International Auto Show. In Los Angeles staat een subtiel opgefriste versie van die 4,9 meter lange sedan.

De Maxima krijgt aangepaste koplampen, units die niet alleen donkerder, maar ook anders ingedeeld zijn. Verder past Nissan de bumpers aan zowel de voor- als achterkant aan. De verlichting aan de achterzijde is zeer subtiel aangepast.

In het interieur schroeft Nissan een nieuw instrumentarium en het merk past nieuwe materialen toe voor de afwerking van de deurpanelen en de stoelen. Nissan spreekt over de komst van nieuwe veiligheidssystemen, zo maakt de auto kennis met het Safety Shield 360-pack waar zaken als een noodremsysteem, dodehoekdetectie, rear cross traffic alert, automatisch grootlicht en lane departure warning in zijn verwerkt.

De Maxima is de grootste sedan die Nissan in de Verenigde Staten aanbiedt. De sedanlijst begint bij de Versa, een auto die de Sentra en de Altima boven zich moet dulden. De Maxima is met zijn lengte van 4,90 meter de grootste van het stel. De vanafprijs ligt momenteel op omgerekend zo'n € 29.000. Voor dat bedrag krijg je direct al een 3,5-liter V6 onder de kap die 300 pk levert.

Murano

Ook de hier eveneens niet leverbare Murano wordt gemoderniseerd. De huidige generatie werd in 2014 aan de wereld voorgesteld en staat in subtiel aangepaste vorm in Los Angeles. De SUV krijgt nieuwe bumpers waarin meer chroom en grotere 'luchtinlaten' zijn verwerkt. De V-motion-grille is vernieuwd en net als bij de Maxima zijn ook hier de koplampunits op subtiele wijze aangepast. Ook bij de Murano past Nissan voor de afwerking van het interieur nieuwe materialen toe en net als de Maxima maakt ook deze SUV kennis met Nissans Safety Shield 360-pakket. Aan de 263 pk en 325 Nm sterke V6 die in de neus van de Murano ligt, wordt niet gesleuteld.