Facelift voor Nissan Altima

Nissan houdt in de VS zijn ‘midsize’ sedan, de Nissan Altima, tegen het licht. De auto krijgt een nieuw front, maar tegelijkertijd is duidelijk dat het geld tegenwoordig met SUV’s wordt verdiend.

Terwijl de voorbumper van de Altima op de schop gaat, is er aan de verlichting weinig veranderd. Dat is een forse kostenbesparing, maar betekent ook dat de vernieuwing ergens anders vandaan moet komen. Nissan koos daarbij onder meer voor de voorbumper. Door het schrappen van de dikke, verchroomde omlijsting om de grille, de komst van een wat ruiger ‘hekwerk’ in die grille en een andere vorm van de luchtinlaten aan weerszijden ziet de Altima er aan de voorzijde toch nog duidelijk anders uit.

Daarmee zijn we toch nog bij een kleine verlichtingswijziging aanbeland, want met de nieuwe voorbumper zijn ook de aldaar gemonteerde richtingaanwijzers verdwenen. Ze zijn nu ondergebracht in de koplampen en delen daar hoogstwaarschijnlijk wat ledjes met de dagrijlichten.

Aan de binnenzijde wordt de Altima gemoderniseerd met een nieuw, groter infotainmentscherm. Het 12,3-inch scherm zat al in de Armada, de grootste SUV in de Nissan-line-up. Op motorengebied verandert er niet zoveel. De Altima blijft dus leverbaar met een 2,5-liter viercilinder met zo’n 190 pk en een innovatieve tweeliter-turbomotor met variabele compressie. Die levert ongeveer 250 pk.

De huidige Nissan Altima verscheen in 2018 en is de zesde generatie van dit model.

Altima versus Maxima

De Altima zou in Nederland al als een forse sedan gelden en is een concurrent van de Toyota Camry, die we hier wel kennen. In de VS levert Nissan er echter nog een model boven, de Maxima. Opvallend genoeg is die auto tegenwoordig niet eens meer groter dan een Altima, want beide meten ze zo’n 4,90 meter in de lengte. De Maxima is wel iets breder en bovenal luxueuzer en krachtiger, onder meer dankzij V6-motoropties.