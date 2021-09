Facelift voor Mazda CX-5

Mazda houdt zijn modellen over het algemeen actueel door jaarlijks modeljaarupdates door te voeren. Ook de CX-5 wordt jaarlijks aangescherpt, maar van een daadwerkelijke facelift van de tweede generatie CX-5 was nooit sprake. Tot nu dan, het type van modeljaar 2022 krijgt namelijk wel degelijk een gewijzigd exterieur. Eerder deze week kon AutoWeek je al de eerste foto's van die vernieuwde CX-5 laten zien, maar nu heeft de fabrikant de gefacelifte SUV zelf gepresenteerd.

Niemand zal steil achterover vallen van verbazing bij het zien van de vernieuwde CX-5, maar shockeren met extravagant design is Mazda's bedoeling niet. Je herkent hem vooral aan zijn herziene voorkant. Zo hebben de koplampen een andere vorm gekregen en is ook de invulling van die units aangepast. De bekende lichtsignatuur, bestaande uit een horizontale streep en een deels gesloten ringvorm, wordt vervangen door L-vormige led-elementen. Ook nieuw is de grille en het aluminiumkleurige ornament eromheen. De 'vleugels' van het sierdeel lopen voortaan minder ver door onder de koplampen. Aan de linker- en rechterkant van de grille is de strip echter veel breder, waardoor de grille zelf aan breedte verliest. De CX-5 heeft aan de achterzijde eveneens nieuwe verlichting. De units zijn ook hier anders van vorm en zijn tevens ingevuld met L-vormige elementen. Het ligt voor de hand dat op termijn ook andere modellen van Mazda deze lichtsignatuur krijgen. Eveneens nieuw is de lakkleur Zircon Sand.

Uitvoeringen

Is er ook onderhuids nieuws? Jazeker. Volgens Mazda is onder meer de ophanging van de CX-5 tegen het licht gehouden en is de geluidsisolatie verder verbeterd. Meer nieuws heeft betrekking op de uitvoeringen. Hoewel de naamloze standaarduitvoering, Comfort, Sportive, Luxury en Signature behouden blijven, voegt Mazda de Newground-variant aan het leveringsgamma toe. Deze versie is bezaaid met avontuurlijk ogende extraatjes, waaronder zilverkleurige skidplates. Daarnaast kleedt Mazda hem optisch aan met zwarte zijspiegelkappen, zilverkleurige strips, groengele accenten in de grille en speciaal 19-inch lichtmetaal. Het interieur van de Newground is met kunstleer en kunstsuède afgewerkt en is ook versierd met groengele accenten.

De Luxury-uitvoering heeft voortaan een inductielader. Daarnaast is voortaan Mazda Intelligent Drive Select aan boord, waarmee je eenvoudig je gewenste rijmodus kunt selecteren. CX-5's met vierwielaandrijving krijgen daarbij een nieuwe Off-Road Mode. Opvallend: de CX-5 heeft voortaan een anders ingedeelde bagageruimte waardoor het laadvolume met 73 liter is toegenomen tot 550 liter. Daarnaast is Cruising & Traffic Support nieuw, een systeem dat vanaf de Luxury-uitvoering in de Mazda CX-5 zit.

Uitgebreide specificaties en prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie, die nog dit jaar plaatsvindt. Wel is bekend dat de vanafprijs € 35.990 bedraagt.