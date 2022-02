Facelift voor Lynk & Co 01

De Lynk & Co 01 is in Europa bepaald nog geen oudgediende. Hoewel de auto pas in 2020 aan het Europese publiek werd voorgesteld, liet moederbedrijf Geely de productieversie al in 2016 in China zien. De auto is in China dan ook al sinds 2017 te koop en na zo'n vijf jaar vindt Lynk & Co het tijd voor een facelift.

Lynk & Co levert de 01 in Europa alleen met een plug-in hybride aandrijflijn, in China kun je hem ook met conventionele benzinemotoren krijgen. Ook de plug-in hybride 01 heeft onder aan de achterzijde zichtbare uitlaatpijpen, maar dat lijkt bij de facelift van het model - in ieder geval in thuisland China - te gaan veranderen. De plug-in hybride variant van de op deze foto's (foto's 1 en 2) zichtbare herziene Lynk & Co heeft namelijk weggewerkte uitlaateindstukken.

Dat is uiteraard niet het enige nieuws. Lynk & Co geeft de 01 nieuwe achterlichten. In grote lijnen lijkt er niet veel te veranderen, maar wie beter kijkt ziet dat de verticale uitlopers aan weerszijden van de achterlichten niet meer de opvallende 'ronde' vorm hebben zoals bij het origineel. Over de gehele breedte van de 01-bips loopt weer een brede balk, maar de verlichting loopt daarin ditmaal veel verder door in de achterklep. De ledbalk zelf is opgebouwd uit horizontale lijnen en dat betekent dat ook de lichtsignatuur aan de achterkant nieuw is. Aan de voorzijde van de Lynk & C0 01 lijkt niets te veranderen.