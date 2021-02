Facelift voor Daihatsu's grootste sedan

De laatste generatie Daihatsu Charade die in Europa werd verkocht, is mogelijk de laatste regelrechte Toyota-kloon van het merk die je je kunt herinneren. Een nieuw model zou na de introductie van die Yaris-met-Daihatsu-beeldmerken op de Europese markt niet meer volgen. Uiteraard speelt Daihatsu met name in het thuisland leentjebuur bij Toyota. Sinds 2000 verkoopt Daihatsu namelijk de Altis, in feite de Camry van Toyota. Daihatsu presenteert nu een facelift van de huidige in 2017 gelanceerde Altis.

De huidige Altis werd krap een half jaar na de introductie van de actuele XV70-generatie van de Toyota Camry aan de Japanse consument voorgesteld en dus is het geen verrassing dat Daihatsu's grootste sedan kort na de lancering van de gefacelifte Camry in gewijzigde vorm opduikt. Net als de herziene Camry krijgt de Daihatsu Altis een aangescherpte bovenste koelopening in het front. Het Daihatsu-logo in de neus loopt voortaan minder diep de onderste grille in. Ook nieuw zijn de twee uitlopers aan de zijkanten van de grille. Beeldmateriaal van de achterkant houdt Daihatsu nog even achterwege. Wel is het aannemelijk dat de Altis ook hier de lijn volgt die Toyota met de Camry heeft ingezet. Dat betekent dat de Altis subtiel aangepaste achterlichten en een iets gewijzigde achterbumper krijgt.

Ook in het interieur wordt het model op bekende wijze aangescherpt. De sedan krijgt een nieuw min of meer los uit het dashboard stekend infotainmentscherm, een 7- tot 9-inch display dat voorheen geïntegreerd zat in de middenconsole. Daihatsu geeft de Altis een reeks verbeterde veiligheidssystemen en breidt de leveringslijst van het model uit met de E-Four, een variant met vierwielaandrijving. De Daihatsu Altis is alleen leverbaar met de van Toyota bekende 2.5 Hybrid-aandrijflijn. De voorwielaandrijver kost omgerekend € 31.950. De variant met E-Four-aandrijving wisselt in Japan vanaf zo'n € 33.510 van eigenaar.