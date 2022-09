Facelift voor Chevrolet Silverado HD

Bij de reguliere Chevrolet Silverado, te onderscheiden door de gewichtsclassificatie ‘1500’, ging het vorig jaar om een behoorlijk subtiele facelift. Het logo eindigde wat hoger in de nieuwe grille, de koplampen werden wat lager geplaatst. Bij de HD, voor ‘Heavy Duty’, is dat een iets ander verhaal. De Silverado’s in de categorieën 2500 en 3500 krijgt een behoorlijk ander front, en dat zal voor velen goed nieuws zijn. Het origineel is bij de huidige generatie namelijk zó lomp, dat er op internet plaatjes rondgaan die het ogenschijnlijk uit een eindeloze hoeveelheid lagen opgestapelde front nog wat verder uitbreiden. Met zijn dubbelaags koplampen en enorme grille lijkt Chevrolet bij dit voertuig dan ook alles uit de kast te trekken om te accentueren hoe ontzettend groot hij is.

Bij de nieuwe versie is dat iets minder het geval. De gelaagdheid uit het front is verdwenen en koplampen en grille bestaan nu gewoon uit één stuk. De koplampen zelf zijn bovendien ook minder hoog en hebben opvallende, C-vormige dagrijverlichting. Nog een belangrijk nieuwtje op visueel vlak: het ‘Bowtie’-logo is vermoedelijk op alle uitvoeringen terug, daar waar de merknaam eerst bij veel versies groot over de neus stond uitgeschreven.

Ook aan de achterzijde is dat het geval, een opvallende stap in een tijd waarin het uitschrijven van merknamen tot de grootste trends behoort. Verder is de kont een beetje een ondergeschoven kindje, zoals dat vaker het geval is bij pick-ups. Opvallend is dat de Silverado 2500HD achterlichten met inkepingen heeft, terwijl de verlichtingsunits in de extra brede bak van de 3500HD wat traditioneler van vorm zijn. Dit was echter voorheen ook al zo.

Het interieur krijgt ook een updat, vooral op het gebied van infotainment. Op technisch vlak kunnen we vermelden dat de 6,6-liter V8 Duramax-diesel in het gamma, een ware beul, er nog wat vermogen en koppel bij heeft gekregen. Het beestje levert nu 476 pk en 1.322 Nm (!). Een automatische 10-versnellingsbak is nu standaard, daar waar voorheen nog weleens een zesbak werd gemonteerd. Naast de diesel is er natuurlijk ook een benzinemotor, een eveneens 6,6 liter grote achtcilinder. Dat blok is standaard, de diesel optioneel.

Een ‘Heavy Duty’-truck wordt vooral gekocht door mensen die er ook echt mee aan het werk willen, meestal met zware aanhangers. Op dat gebied helpt Chevrolet een handje door de montage van nieuwe camerasystemen en andere speciale hulpmiddelen, die onder meer het achteruitrijden met trailers moeten vergemakkelijken. In het geval van dit soort voertuigen gaat het daarbij overigens niet zelden om zogeheten ‘Gooseneck-trailers’, exemplaren die op een speciale aansluiting in de bak rusten, als een oplegger dus. De Silverado HD mag in het gunstigste geval – de 3500HD ‘Dually’, met dubbellucht achter dus – dik 9.000 kg trekken.