Facelift voor Audi A4 L

De A4 L is de variant van de A4 die Audi in China verkoopt. Wie de Chinese automarkt een béétje kent, weet dat reguliere sedans in China veelal net even langer zijn dan de varianten die wij hier kennen. De Chinese A4 L, altijd een sedan, is met zijn lengte van 4,85 dan ook ruim 11 centimeter langer dan de vierdeurs A4 die je in Europa kunt bestellen. De wielbasis van de A4 L is met 2,9 meter 8 centimeter groter dan die van de Europese A4. Dat levert achterin extra beenruimte op.

De door de Duits-Chinese joint-venture FAW-Volkswagen in China geproduceerde versie is op uiterlijk vlak weer helemaal in lijn met de vorig jaar gepresenteerde gefacelifte internationale A4. Dat betekent dat ook de A4 L een bredere en plattere grille krijgt die wordt geflankeerd wordt tot nieuwe led-koplamoen, kijkers die in China altijd zijn uitgerust met matrix-ledtechniek. Tussen de grille en de motorkap bevindt zich een grotere afstand en daarmee past de A4 L prima tussen de recent geïntroduceerde modellen van het merk. Ook aan de achterzijde zien we nieuwe verlichting, lampen waarvan de invulling identiek is aan die van de Europese A4. De achterlichten worden indien gewenst met elkaar verbonden door een chroomstrip. Ook in het interieur bekende aanpassingen. Zo wordt de MMI-draaiknop ook in de Chinese A4L naar de prullenmand verwezen en laat het infotainmentsysteem zich voortaan vooral via aanraking (met haptische feedback) en de stem bedienen. Leuk weetje: FAW-Volkswagen bracht de eerste verlengde A4 in 2008 in China op de markt.