Facelift voor Alfa Romeo Giulia en Stelvio

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn achtereenvolgens zeven en zes jaar oud, maar tijd voor opvolging is het nog niet. Wél voert Stellantis een facelift door op het tweetal, al is die niet zo ingrijpend als je gezien de leeftijd van de modellen wellicht zou verwachten.

Highlights

Nieuwe koplampen

Herziene grilles, bumpers en achterlichten

Digitaal instrumentarium

Opvolgers worden elektrisch

Terwijl Stellantis het ene na het andere nieuwe model met plug-in hybride of zelfs volledig elektrische aandrijflijnen presenteert, mogen de op FCA-leest geschoeide Giulia en Stelvio er nog even tegenaan. Een facelift moet de in 2015 gepresenteerde Alfa Romeo Giulia en de een jaar later verschenen Stelvio actueel houden, maar heftig worden de twee Italianen niet vernieuwd.

De vraag is overigens of het ook wel nodig was om de Giulia en Stelvio op designvlak hardhandig aan te pakken. Alfa Romeo is in ieder geval van mening dat een reeks subtiele wijzigingen voldoende was om de twee modellen actueel te houden. Zowel de Giulia als Stelvio krijgt herzine koplampen. Hoewel de basisvorm van de lichtunits ongewijzigd bleef, is de invulling ervan wél nieuw. De twee Alfa's krijgen nieuwe adaptieve led-matrixunits met wat Alfa Romeo het '3+3 design' noemt. In de koplampen zien we dan ook drie min of meer losse modules. Helemaal uit de lucht komt dit niet vallen. Ook de Alfa Romeo Tonale en eerdere modellen als bijvoorbeeld de 159 en Brera hebben koplampen die uit drie elementen bestaan. Dynamische richtingaanwijzers zijn eveneens nieuw.

Alfa Romeo voert verder wijzigingen door aan de 'Tribolo', Alfa's benaming voor de combinatie van de kenmerkende en Scudetto geheten schildvormige centrale grille en de twee horizontale grilles aan weerszijden ervan in de bumper. Ze krijgen fris gaaswerk en het bumperwerk dat de luchtinlaten in de bumper huisvest is subtiel anders vormgegeven. Meer klein nieuws vinden we achter op het tweetal. Alfa Romeo past de bumpers aan en geeft de achterlichten van de Stelvio volledig kleurloze beglazing. De achterlichten van de Giulia zijn juist donkerder uitgevoerd dan voorheen.

Interieur en motoren

In het interieur zijn er eveneens subtiele aanpassingen. Zo geeft Alfa Romeo de Giulia en Stelvio voor het eerst een volledig digitaal en in drie thema's instelbaar instrumentarium dat 12,3 inch meet. Ook past Alfa Romeo de varianten aan waarin het tweetal verkrijgbaar is. Net als de Tonale zijn de Alfa Romeo Giulia en Stelvio er straks als Super en als Ti. De Super-versies zijn tegen meerprijs uit te rusten met het Sprint-pakket. De Ti-smaken zijn daarnaast op te waarderen met het Veloce-pakket vol sportieve lekkernijen. Alfa Romeo spreekt verder over de komst van een achterwielaangedreven uitvoering met een 160-pk dieselmotor, al is maar de vraag of die naar Nederland komt. Alfa Romeo noemt verder het bestaan van de bekende 280 pk sterke 2.0 benzinemotor en maakt melding van een diesel met 210 pk. De 200 pk sterke benzinemotor keert net als de machtige Quadrifoglio niet terug. Een beperkt motorgamma.

Alfa Romeo Giulia en Stelvio in Nederland

De vernieuwde Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn vanaf februari 2023 verkrijgbaar. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Van de Stelvio heeft Alfa Romeo in Nederland in totaal 796 exemplaren verkocht. In 2018 beleefde de auto zijn topjaar, toen verlieten 247 stuks de Nederlandse showrooms. Met de Giulia doen de Italianen betere zaken, daarvan zijn in Nederland 2.176 exemplaren verkocht. Vanaf 2025 verkoopt Alfa Romeo enkel nog elektrische auto's en dus ligt het voor de hand dat de opvolgers van de huidige Giulia en Stelvio EV's worden.