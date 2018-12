Facelift op komst voor Renault Espace

Je zou het wellicht niet zeggen, maar de Renault Espace is al sinds 2013 op de Nederlandse prijslijsten te vinden. Renault heeft een facelift in het vat zitten die de Espace ook voor de komende jaren fris moet houden.

Renault is in het noorden van Zweden aan het testen geslagen met een Espace waarvan zowel de voor- als achterzijde is volgehangen met de bekende psychedelische camouflageplakkers. Erg heftig lijken de aanpassingen echter niet te worden. We zetten in op subtiel gewijzigde bumpers en verlichting waarvan de indeling op zeer subtiele wijze is herzien.

Verwacht ook geen ingrijpende technische noviteiten. Het motorengamma is in de loop der jaren al uitgebreid met onder andere een TCe 225 2.0-benzinemotor én onlangs met nieuwe dieselmotoren die AdBlue lusten. Verwacht de op detailniveau vernieuwde Espace volgend jaar in de Nederlandse showrooms.