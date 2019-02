Facelift Friday: Volvo 760

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De geschiedenis van de Volvo’s 700-serie en 900-serie is een heel bijzondere, omdat de verschillende generaties elkaar destijds vaak overlapten en Volvo geregeld een ‘oud’ model bleef doorbouwen na de introductie van een nieuw. Vandaag richten we ons specifiek op de 760, die in 1988 een sterk op de latere 940 gelijkend front kreeg.

De wenkbrauwen kunnen al worden opgetrokken bij de introductie van de 700, die in 1982 de zware taak kreeg om de 200-serie op te volgen. De 260 verdween inderdaad na enige tijd van het toneel, maar de 240 bleef nog jaren in productie en heeft de 700-serie uiteindelijk zelfs overleefd.

De luxueuze 760 was de eerste 700 die op het toneel verscheen, de voordeliger en wat eenvoudiger 740 werd twee jaar later aan de line-up toegevoegd. Beide versies vallen in zowel sedan- als stationwagenvorm nogal op door hun opmerkelijk vierkante lijnen. De extreem verticale achterruit van de vierdeurs werd daarbij gedicteerd door het feit dat de achterportieren van beide carrosserievarianten uitwisselbaar waren en de stationwagen duidelijk het uitgangspunt was.

De 760 onderscheidde zich aanvankelijk vooral van de 740 door een rijkere uitrusting en een fraaiere afwerking. Ook waren zescilinders alleen leverbaar in de duurdere variant, al werd de 760 ook leverbaar met geblazen vierpitters. Aanvankelijk bleven de uiterlijke verschillen tussen de 740 en 760 beperkt tot het typeplaatje, de hoeveelheid chroom en wat andere details.

In 1987 besloot Volvo echter om beide versies nadrukkelijker van elkaar te onderscheiden. Modeljaar 1988 kreeg een nieuwe, nét iets afgeronde neus. De ietwat achterover hellende koplampen sloten vanaf nu aan op een smallere grille en wie het latere front met de kennis van nu aanschouwt, zal meteen stellen dat het om de neus van de latere 940 gaat.

Inderdaad lijkt een late 760 aan de voorkant als twee druppels water op een 940 of 960, maar toch is het front niet uitwisselbaar. Als we de informatie op fora mogen geloven, zijn de onderdelen allemaal nét anders, zodat het uitwisselen van de twee frontjes lastig wordt. De eenvoudigste manier om een 760 aan de voorkant te onderscheiden van een 940 is te vinden bij de ruitenwissers. Bij de 760 verschuilen die zich achter de bovenrand van de motorkap, terwijl ze bij een 940 open en bloot de rijwind trotseren. Je moet het maar weten.

Overigens was ook die 940 zelf een doorontwikkeling van de 740. De stationwagenversies van beide modellen zijn op de neus na zo goed als identiek. Bij de sedans zijn de verschillen veel groter, waarbij de 940 een veel hogere en meer afgeronde kont heeft. Ook de 940 kreeg een luxueus broertje met een ‘6’ in z’n naam, en die 960 kreeg op latere leeftijd een facelift die ‘m moest onderscheiden van de 940. Een uitstekend onderwerp voor een volgende aflevering van ‘Facelift Friday’!