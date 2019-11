Facelift Friday: Volkswagen Passat B1

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste Golf is een stuk bekender dan de eerste Volkswagen Passat, maar toch kent ook Volkswagens middenklasser een lange en behoorlijk interessante geschiedenis. Vandaag blikken we terug naar de allereerste Passat, die er vanaf 1977 ineens een stuk moderner uitzag.

De eerste Passat verscheen in 1972 als opvolger voor de grote broertjes van de kever, de 412, op zijn beurt een strakgetrokken versie van de 411. Als Volkswagens ‘oude stijl’ waren deze modellen uitgerust met een luchtgekoelde boxermotor in het achteronder, een in die tijd al behoorlijk ouderwetse opstelling. De overgang van de 412 naar de Passat was dan ook bijna net zo groot als die van de Kever naar de Golf.

De Passat stond niet op zichzelf, maar was een nagenoeg identiek broertje van de Audi 80. Dat verklaart ook waarom de motor, die de voorwielen aandrijft, in de lengterichting in de neus is geplaatst. De Passat verscheen aanvankelijk als twee- en vierdeurs sedan, al valt dat niet meteen op. Door de sterk aflopende ‘fastback’-kont lijkt de eerste Passat een hatchback, maar de klep beperkte zich bij het oermodel toch echt tot het plaatwerk onder de achterruit. De hatchbackbroertjes van deze modellen, die in 1975 met respectievelijk drie en vijf deuren op de markt verschenen, zijn wat uiterlijk betreft nauwelijks te onderscheiden van de sedans.



Dat is een stuk makkelijker bij de nog praktischer Passat Variant, die al in 1974 verscheen. Zo kon het gebeuren dat de Passat-familie vanaf 1975 uit maar liefst vijf verschillende carrosserievarianten bestond. Ook wat uitvoeringen betreft was er voldoende keuze. Waar de verschillende versies zich vandaag de dag onderscheiden met de mate waarin de lichtunits worden beheerst door led-techniek, ging het bij de Passat vooral om de vorm van de koplampen. De basisversie kreeg enkele ronde exemplaren mee, terwijl de L-versie (afgaande op de op deze site beschikbare brochure) zogenaamde breedband-exemplaren had. Topversie TS kreeg vier ronde lichtunits mee, voorzien van heuse halogeenpitten. Een vierde variant was er in de vorm van de Noord-Amerikaanse Volkswagen Dasher. Die Amerikaanse Passat kreeg een eigen front met de aldaar destijds verplichte sealed beam-koplampen.

In 1977 was het tijd voor de grote opfrisronde. De koets werd daarbij ingrijpend gemoderniseerd, waarbij het rijkelijk aanwezige chroomwerk nagenoeg geheel werd vervangen door in zwart afgewerkte onderdelen. De sierlijke, verchroomde bumpers maakten plaats voor kunststof exemplaren. Ook de brede achterlichtunits moesten eraan geloven en stonden hun plaats af aan blokkerige, anders ingedeelde exemplaren. Ook in dit geval is het grootste nieuws aan de voorkant te vinden. De klassieke, Golf 1-achtige neus maakt plaats voor een voorgevel die dankzij een verder naar beneden doorgetrokken motorkap, iets afgeronde basisvorm en kleinere grille een stuk moderner voor de dag komt. De aanvankelijk in de bumper gemonteerde richtingaanwijzers kregen een plekje naast de koplampunits. Die lichtunits zelf veranderden ook, al bleef er keuze uit meerdere varianten. Standaard Passats kregen vanaf 1977 rechthoekige exemplaren mee, de luxe GLS werd opnieuw voorzien van dubbele ronde exemplaren.

