Facelift Friday: Toyota RAV4 (2010)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De derde generatie van de Toyota RAV4 kreeg in Europa in 2010 een neus aangemeten die in Japan al sinds 2007 bestond, zij het op een model met een andere naam. Hoe dat zit, lees je hieronder!

Hoewel de eerste generatie bij ons Funcruiser heette, is de Toyota RAV4 er al vanaf halverwege de jaren 90. Het model was er dan ook erg vroeg bij in het compacte-SUV-segment. Zo kon het gebeuren dat Toyota in 2005 al aan de derde generatie toe was. Die auto werd 2009 al eens enigszins strakgetrokken, met een nieuwe voorbumper, andere kleuren en wielen en een reservewiel-loze achterklep.



De échte facelift werd echter pas een jaar later doorgevoerd. Om die vernieuwingsslag goed te kunnen doorgronden, moeten we echter eerst even een blik over de grens werpen. In verschillende landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en de VS, was de RAV4 uit dit verhaal namelijk langer dan de versie die we in Europa kregen voorgeschoteld. Zowel de wielbasis als de overhang aan de achterzijde kreeg er enkele centimeters bij, met meer ruimte als logisch gevolg. Met name bij het derde zijruitje is de langere versie goed te onderscheiden van de kortere variant.

De 'korte' (boven) en de lange RAV4.