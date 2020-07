Facelift Friday: SsangYong Tivoli

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Om het verschil te zien bij een facelift, helpt het erg om het oorspronkelijke model helder op het netvlies te hebben. Dat is bij de SsangYong Tivoli nog best een uitdaging, aangezien het model in Nederland erg zeldzaam is. In een poging het tij te keren, brengt de vernieuwde versie onder meer een moderner front mee.

Aan het segment waarin de Tivoli opereert, ligt het alvast niet. De Tivoli is immers een compacte cross-over en die auto’s zijn zeker in Europa niet aan te slepen. SsangYongs kleinste model werd in 2015 gepresenteerd en diende als een designtechnische blauwdruk voor de grotere Korando, Rexton en Musso. Typische kenmerken zijn de sterk geaccentueerde wielkasten voor en achter, de ‘vizier-opbouw’ van de raampartij en de verticale achterlichtunits.

Lagere koplampen

De stevig vernieuwde Tivoli werd al in mei 2019 in thuisland Zuid-Korea gepresenteerd. De versie voor Europa volgde enige maanden later en staat nu bij de dealers. Bij een snelle blik lijkt er niet zoveel veranderd, maar de welbekende ‘schuifplaat’ onder dit artikel bewijst wederom zijn nut. Wie de auto’s naast elkaar zet, zal namelijk zien dat de koplampen aan de bovenkant zijn afgeplat. Waar ze voorheen aan de bovenzijde ‘om de hoek’ liepen en zodoende feitelijk aan de bovenkant van de motorkap eindigden, bevindt de bovenzijde zich nu daadwerkelijk op de voorzijde van de auto. Om het ontstane gat op te vullen, moest de motorkap logischerwijs worden verlengd. Bij de nieuwste Tivoli maakt de uitsnede van de kap daarom tegen het einde een opvallende draai naar beneden, in de hoek waar tot voor kort de koplamp eindigde.



Ook de rest van de voorgevel is net even anders. Revolutionair is het allemaal niet, maar luchtinlaten, mistlampen en voorspoiler zijn nieuw. Op de duurste uitvoeringen levert SsangYong nu ook ledkoplampen, al moet gezegd dat deze in Nederland helaas niet verkrijgbaar zijn in combinatie met de nieuwe 1,2-liter instapmotor.



Aan de achterzijde trakteert SsangYong z’n instapmodel op een stel anders ingedeelde achterlichten met wat extra ledjes, al moesten we drie keer kijken om tot die conclusie te komen. De uitsparing voor de kentekenplaat lijkt wat kleiner dan voorheen en de bumper krijgt een zwarte ‘kin’ als stoer accent.

Dashboard

Anders dan gebruikelijk bij facelifts, is deze keer ook het dashboard stevig gewijzigd. Het afgeronde middendeel met verticale ventilatieroosters maakt plaats voor een opvallend groot, glanzend vlak dat hoog boven de rest van het dashboard uit torent. In dat vlak bevinden zich nagenoeg alle bedieningselementen, waaronder een opvallend groot touchscreen. Behalve een geïntegreerd navigatiesysteem zijn ook Android Auto en Apple Carplay daarin present.