Facelift Friday: Saab 9000

De Saab 9000 verscheen in 1984 en werd pas in 1998 vervangen door de 9-5. Om het zo lang vol te houden in autoland zijn doorgaans de nodige updates nodig en die kreeg de grote Zweed dan ook.

De Saab 9000 was de Zweedse tak van het Tipo 4-project. We sluiten dan ook niet uit dat het model ook ooit in ‘De Tweeling’ zal schitteren, want het is zowel technisch als optisch een broertje van de Fiat Croma, Alfa Romeo 164 en Lancia Thema.

Dat elke deelnemende fabrikant ondanks de overeenkomsten de kans kreeg om een eigen sausje over het ontwerp te gieten, maakt een blik op de 9000 duidelijk. De grote Saab begon zijn leven als vijfdeurs liftback, een auto die intern bekend staat als de 9000 CC. Die deelde weliswaar zijn deuren met de Croma, maar beschikte dankzij een totaal anders ontworpen achterklep over een flink andere carrosserie.

De eerste vijfdeurs 9000 onderscheidde zich door een grote achterruit die optisch één geheel vormde met de kleinere ruitjes aan weerszijden. Grote achterlichtblokken met een heldere combinatie van rood, oranje en wit lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het originele front is op en top Saab, met een in vieren gedeelde grille en vierkante koplampen in gezelschap van een extra unit waarin de richtingaanwijzer zich niet naast, maar óp het stadslicht bevindt.

Bij de introductie van de 9000 CD, een sedan, werd het ingewikkeld. De in 1987 gepresenteerde vierdeurs kreeg een front dat ogenschijnlijk gelijk was aan dat van de CC, maar bij een tweede blik net iets meer rekening hield met het fenomeen ‘rijwind’. Door het front wat meer achterover te laten hellen, liet Saab deze versie van de 9000 nets iets gladder en moderner ogen, al zijn de verschillen minimaal. Aan de achterkant onderscheidt de vierdeurs 9000 zich niet alleen door zijn uitpuilende kont, maar ook door zijn iets gladdere achterklep en donkerder achterlichten.



In 1990 kreeg de liftback ook het iets vlottere front van de sedan, maar de grote verandering kwam een jaar later. Toen presenteerde Saab de 9000 CS, een grondig vernieuwde litback. Je zou zelfs kunnen beargumenteren dat het hier om een geheel nieuwe liftbackversie gaat, want de kont ging volledig op de schop. Doordat beide zijdes van de achterruit niet langer met de liniaal werden getekend, moesten de extra ruitjes van het oorspronkelijke model wijken. In plaats daarvan verschenen er kunststof versieringen in de noodgedwongen stevig aangepaste C-stijlen.

De CS laat zich echter nog makkelijker herkennen door zijn nieuwe kont- en frontpartij. Bollere, plattere koplampen, een nieuwe grille en een strakkere bumper namen de voorzijde voor hun rekening, terwijl de achterkant werd opgeluisterd door een optisch samengesmolten achterlichtpartij in de tinten zwart en rood, met een heringedeelde achterklep waarin ook de kentekenplaat een ander plekje kreeg.

Nu was de liftback in één klap een stuk moderner dan de sedan, die in zijn oorspronkelijke vorm juist een streepje voor had op de eerder gepresenteerde liftback. Dat kon de vierdeursversie natuurlijk niet over zijn kant laten gaan en dus kreeg ook die variant het nieuwe front toebedeeld. Dat gebeurde echter pas in 1994, zodat ook deze vernieuwingsslag stapsgewijs werd doorgevoerd. De kont van de sedan ging minder rigoureus op de schop dan die van de liftback, maar kreeg door extra rood-zwarte lichtblokken op de strakkere klep toch een modernere uitstraling.