Facelift Friday: Renault Laguna I

De eerste Renault Laguna markeerde in 1993 het begin van een nieuw hoofdstuk in de designgeschiedenis van Renault. De strakke lijnen van Renaults met 2 cijfers als typenaam maakten plaats voor de wulpse vormen. In ’98 werden die wulpse vormen toch weer een beetje strakgetrokken.

Van de 21 naar de Laguna, het moet een grote schok zijn geweest. De naamsverandering is dan ook veel meer dan dat en markeerde bij Renault daadwerkelijk de lancering van een geheel nieuwe tekenstijl. In navolging van de eerste Laguna maakte de wereld in ’95 bijvoorbeeld kennis met 19-opvolger Mégane. Die beschikte net als z’n grote broer over een motorkap met een opvallende uitloper naar beneden, stoere koplampen en deels zwarte achterlichtunits.

Het opdringen van een waardeoordeel hoort niet bij onze taken, maar met de kennis van nu durven we toch wel te stellen dat de eerste Laguna een geslaagd ontwerp was dat bovendien aardig lang houdbaar bleek. De auto werd daarbij geholpen door de facelift van ’98, die de levensduur wist op te rekken tot de komst van de werderom totaal getransformeerde Laguna II in 2001.

Bij de ‘straktreksessie’ kreeg de Laguna nieuwe, gladdere bumpers met ronde mistlampen, andere kleuren en wielen en koplampunits uit één stuk met een donker binnenwerk. De achterlichten van de liftbackversie verloren hun duistere aard juist. Hier maakte het zwart van de richtingaanwijzers en achteruitrijlichten opvallend genoeg plaats voor een helder oranje baan, aan de onderzijde uiteraard nog wel bijgestaan door een rood exemplaar.

Bij de stationwagenversie waren de verschillen aan de achterzijde aanzienlijk minder goed te zien. De meest praktische Laguna viel vanaf het begin al op, dankzij z’n ogenschijnlijk ‘opgelegde’ kont en hooggeplaatste achterlichtunits.