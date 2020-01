Facelift Friday: Opel Insignia (2013)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Twee weken geleden stonden we stil bij de zeer recente facelift van de huidige Opel Insignia. Waar bij die auto vooral de neus werd aangepakt, ging bij de eerste Insignia in 2013 vooral aandacht uit naar de kont.

Daarmee is die eerste Insignia een heuse zeldzaamheid, want bij facelifts is de achterzijde meestal het ondergeschoven kindje. Veel fabrikanten doen nog wel de moeite om de achterlichten anders in te delen, maar aan de basislijnen wordt doorgaans niet getornd.

Eén van de weinig uitzonderingen was de tweede generatie van de Skoda Superb. De faceliftversie van die auto verscheen in 2013, toevallig ook het jaar waarin Opel zijn vlaggenschip van een aangescherpt uiterlijk voorzag. Alsof ze bij elkaar over de schutting keken, pakten Skoda en Opel globaal dezelfde zaken aan bij hun dikke D-segmenter.

In het geval van de Insignia werd de achterzijde van alle drie de carrosserievarianten opnieuw ingedeeld. Voor de sedan en de liftback gold dat de voorheen aan de zijschermen voorbehouden lichtunits een stuk breder werden, waarbij de uitloper van de unit op de achterklep werd geschroefd. Dat geheel werd optisch aan elkaar gesmolten met een dikke chroomstrip. Ook de nieuw getekende kentekenplaatuitsparing in de bumper moest de auto’s breder laten lijken.



Bij de Sports Tourer, zoals de stationwagonversie heet, zag het geheel er iets anders uit. Net als de kentekenplaat bevinden de gehele lichtunits zich bij dit model al in de klep, dus op dat vlak viel er weinig te veranderen. Door ook hier bredere, plattere led-lichtunits en een grotere uitsparing te monteren, werd een soortgelijk effect bereikt.

De rest van deze facelift is eigenlijk zeer bescheiden. Opels grootste kreeg andere kleuren, andere wielen en een nieuw getekende voorbumper. Koplampen en grille kregen daarbij stiekem wel degelijk een andere vorm, maar zijn bij een snelle blik nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Wel duidelijk herkenbaar is de Country Tourer, een opgehoogde versie van de Sports Tourer die tegelijk met de facelift werd gelanceerd. Alle Insignia’s kregen vanaf 2013 bovendien een opgefrist dashboard mee. De enorme knoppenbrij van het origineel werd daarbij grotendeels ondergebracht in het grotere scherm, waardoor het geheel een stuk opgeruimder oogt.