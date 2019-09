Facelift Friday: Mitsubishi L200

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Vandaag is een historische dag, want dit is voor zover bekend de eerste aflevering van Facelift Friday die ook in videovorm tot u komt. De Mitsubishi L200 krijgt de eer.

In november 2018 reisde collega Lars Krijgsman, hier op de site goed voor het gros van de nieuwsberichten, af naar Thailand om de ingrijpend vernieuwde L200 in levenden lijve te aanschouwen. Die eerste ontmoeting werd onlangs gevolgd door een tweede onderonsje in Spanje, waar we de Japanse pick-up op én naast de weg aan de tand konden voelen.

Wie benieuwd is naar onze bevindingen moet AutoWeek 38 (jawel, nu in de winkel) zeker in huis halen, maar eerlijk is eerlijk: voor Nederland is de L200 niet van het allergrootste belang. Wereldwijd echter wel, want in onder meer Azië en Zuid-Amerika zijn relatief compacte en erg terreinwaardige pick-ups nauwelijks aan te slepen.

Zesde generatie

Het is dan ook niet zo gek dat Mitsubishi niets aan het toeval heeft overgelaten bij het moderniseren van de L200, die elders Triton heet. Bij het zien van de eerste beelden leek het vooral om de neus te gaan, maar bij nadere bestudering is er veel meer aan de hand. De metamorfose van de L200 is meer een ‘reskin’ dan een facelift en daarmee vergelijkbaar met die van de Focus II. Mitsubishi spreekt dan ook van de zesde generatie van de in 1978 gelanceerde modellijn, terwijl de auto toch echt op de in 2015 gelanceerde vijfde generatie is gebaseerd.

Dat vrijwel ieder paneel van de modeljaar 2020-editie anders is wordt in onderstaande video hopelijk verduidelijkt, maar voor wie dit artikel stiekem onder werktijd leest doen we ’t graag ook nog even geluidloos uit de doeken. Behalve het complete front moest ook de gehele bak eraan geloven. Wielkasten en achterlichten kregen een andere vorm, waarbij laatstgenoemden hun kenmerkende uitloper weer moesten inleveren.

Twee tankdoppen

Opmerkelijk is ook dat dieselversies niet één, maar twee tankdoppen meekrijgen. Mitsubishi kiest ervoor om de vulopening van het Adblue-systeem achter een eigen klepje te verstoppen, een oplossing die we niet eerder hebben gezien. Wat blijft zijn niet alleen de in de video genoemde ruiten, maar ogenschijnlijk ook de portieren. Ook vanbinnen blijft er veel bij het oude, al zorgen nieuwe materialen en een moderner infotainmentsysteem wel voor een frissere uitstraling.