Facelift Friday: MG (T)F

Hoewel we er in Europa niet al te veel van mee krijgen, bestaat het merk MG nog steeds. Tegenwoordig houdt het zich net als zoveel merken echter vooral bezig met compacte SUV’s voor de Chinese markt, al zijn er wel degelijk plannen om de legendarische naam weer naar Europa te halen. Of de al even legendarische Britse roadster dan ook terugkeert, is echter zeer de vraag. De laatste MG in die categorie verscheen in een tijd waarin het einde van de almacht van de Britten op het gebied van betaalbare roadsters definitief was ingeluid door de Mazda MX-5.

MG B

Die wulps gelijnde tweezitter verscheen zes jaar eerder en zou rap uitgroeien tot de populairste roadster aller tijden. Kennelijk was de tijd in de jaren 90 rijp voor een heropleving van het concept en dus haastten de Britten zich om een graantje mee te pikken. Daarom werd het merk MG opnieuw tot leven gewekt. De aloude MG B werd uit het slop getrokken om voorzien van een V8 en wat nieuwe carrosseriedelen de strijd aan te gaan als MG RV8, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling begon van de MG F.

Kort, laag en glad

Die verscheen in 1995 en deed veel dingen anders dan de MX-5. In plaats van de klassieke sportautoconfiguratie met een in lengterichting geplaatste motor voorin en achterwielaandrijving kreeg de open MG een viercilinder achter de voorstoelen. Dat had gevolgen voor het uiterlijk. De neus, met vriendelijke ronde koplampen als verwijzing naar open MG’s van weleer, kon hierdoor kort, laag en behoorlijk glad blijven, omdat grote koelopeningen door deze opstelling niet nodig waren. De kont werd juist wat langer om plaats te kunnen bieden aan de krachtbron, die zijn koeling kreeg van luchtinlaten achter de portieren en een rooster boven op het achterdek.

Ten tijde van de eeuwwisseling was de MG F het enige model dat onder de naam MG in de showrooms stond. In 2000 verkocht BMW de merken Rover en MG terug aan de Britten en daarmee kreeg MG vrijheden die het toestond om in één jaar met maar liefst drie extra modellen te komen. Die MG ZR, ZS en ZT waren echter sportieve versies van de Rovers 25, 45 en 75, zodat de F de enige auto bleef die vanaf het begin als MG was ontwikkeld.

Kneepje

Om de roadster in lijn te brengen met zijn nieuwe stalgenoten werd in 2002 een forse facelift doorgevoerd. De auto werd daarbij omgedoopt tot het historisch verantwoorde TF en het wat lieve, ronde front kreeg puntiger koplampen met een zwarte behuizing. Voor- en achterbumper werden door een strakkere lijnvoering stukken moderner en een kneepje in de achterklep zorgde voor een sportiever uiterlijk. Motorisch veranderde er niet zoveel: de bekende K-series-blokken met een inhoud van 1,6 en 1,8 liter mochten blijven.

De zo ontstane MG TF hield het tot het faillissement van MG Rover in 2005 vol. Zelfs toen was het nog niet klaar voor de tweezitter, die ook op hoge leeftijd nog de nodige kopers wist te trekken. De nieuwe MG-eigenaar Nanjing Automobile Group zag dat kennelijk ook en besloot de TF-productie in 2007 weer op te starten, deze keer in China. Daar werd de auto nog tot 2011 gebouwd, waarna de vooralsnog laatste betaalbare Britse roadster eindelijk met pensioen mocht.

