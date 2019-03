Facelift Friday: Mercedes-Benz GLC

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Die GLC heeft voor z’n nieuwe gezicht duidelijk gekeken naar de erg verse en grotere GLE. De afgeronde koplampen van het oorspronkelijke model werden wat platgedrukt en de grille is strakgetrokken. Daarbij is het breedste punt van het hekwerk iets naar beneden gezakt, wat er in samenwerking met de nieuwe koplampen voor zorgt dat de auto iets meer in het asfalt lijkt te bijten.

Aan de achterkant is het, zoals we vaker zien bij facelifts, vooral de indeling van de achterlichten die eraan moest geloven. De verlichting was voorheen opgebouwd uit horizontale strepen, maar bestaat vanaf nu uit afgeronde vlakken waarbij het verlichte deel langs de randen van de unit loopt. Daarmee zien we opnieuw GLE-invloeden in het design terug, want ook de grotere SUV beschikt over deze bijzondere lampen. We moeten hier overigens wel bij aantekenen dat minder rijk uitgeruste exemplaren waarschijnlijk van een iets andere indeling worden voorzien, want Mercedes houdt er net als z’n Duitse concurrenten voor veel modellen twee verschillende achterlicht-indelingen op na.



Aan de binnenkant verandert er meer dan we van facelifts gewend zijn. Zo monteert Mercedes net als bij de vernieuwde C-klasse een nieuw stuurwiel met de bekende ‘touchpads’ voor de bediening van de infotainmentschermen. Het digitale instrumentarium vervangt de oude, in ‘kokers’ geplaatste meters en het centrale scherm biedt toegang tot Mercedes’ moderne MBUX-infotainmentsysteem. Op de middentunnel prijkt niet langer een draaiknop, maar vormt een touchpad het belangrijkste onderdeel van dit bedieningsconcept.