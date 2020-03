Facelift Friday: Hyundai i30 (2020)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Terwijl Hyundai elders op de wereld het ene na het andere buitenissige ontwerp presenteert, moeten we het in Europa vooralsnog met wat voorzichtige stapjes doen. Eén van die stapjes is de i30, die onlangs een aanzienlijk scherpere neus kreeg.

Noem ons gek, maar wij zijn fan van die nieuwe Hyundai Elantra. De compacte sedan die de Noord-Amerikaanse markt moet gaan veroveren is lekker anders dan anders en onderscheidt zich met een bijzonder scherp gelijnde, langgerekte koets vol ongebruikelijke details. Op z’n geheel eigen wijze is ook de nieuwe Grandeur een echte blikvanger, maar ook die sedan hoeven we niet in Europa te verwachten.

Komt Hyundai’s nieuwe dosis lef dan helemaal niet naar onze contreien? Toch wel. De nieuwe i20 mag er zijn en ook de i30 van na de facelift is duidelijk een stukje scherper dan voorheen. Zoals te doen gebruikelijk bij een facelift is het nieuws vooral aan de voorkant goed zichtbaar. Hier zijn bijna alle afgeronde hoeken vervangen door scherpe, punten, wat bij de koplampen nog wordt geaccentueerd door de pijlvormige dagrijverlichting. Die lampen waren eerst als losse elementen in de bumper opgenomen, maar maken daar plaats voor grotere en brutalere luchtinlaten. De grille is een stuk breder, zodat het hekwerk nu deels onder de koplampen huist.

Aan de achterzijde zijn de verschillen nauwelijks te zien, maar het interieur krijgt naast andere ventilatieroosters een groter en moderner infotainmentscherm toebedeeld. Hyundai en Kia smeren dit systeem stap voor stap over het gamma uit. Het centrale 10,25-inch-scherm wordt aangevuld met een digitaal instrumentarium met een doorsnede van 7 inch.



Overigens werd de in 2016 gepresenteerde i30 al eens eerder gewijzigd, al kreeg die ronde de naam ‘modeljaarupdate’. De hatchback en SW-versies kregen toen de beschikking over de wat strakkere voorbumper van de iets jongere en hippere Fastback-variant. Behalve net anders gevormde dagrijlampen bracht die bumper een over de gehele breedte uitgesmeerde luchtinlaat. En een wat diepere voorspoiler. Wie ook dat front maar niets vindt, kan sinds vorig jaar bovendien opteren voor een N-line-variant, een sportief aangeklede uitvoering die ook na de facelift leverbaar blijft.



2016



2018

Behalve op de schuifplaat hierboven laten de verschillende versies van de Hyundai i30 zich ook in de fotogalerij vergelijken. Het begint steeds met de nieuwe, gevolgd door de oorspronkelijke variant.