Facelift Friday: Ford Kuga

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de huidige Kuga liet Ford zijn middelgrote SUV in 2012 kennismaken met de ‘One Ford’-strategie. De auto mocht in de VS voor het eerst de Escape gaan vervangen en droeg daar ook diens naam. Die Escape was er iets eerder dan de tweede Kuga en ook bij de facelift van 2015 was het Amerikaanse broertje net eerder.

De eerste Ford Kuga verscheen in 2008 en was een rasecht product van Ford of Europe. Dat gold ook voor de tweede generatie, al kreeg die wel een grotere rol op mondiaal niveau. De tweede Kuga vertoont van opzij nog veel overeenkomsten met de eerste, dankzij een oplopende schouderlijn en een bol dak. De neus van het in 2012 geïntroduceerde model valt op door zijn bijzonder bescheiden grille, die net hoog genoeg is voor het niet al te omvangrijke Ford-logo.

Onder die bescheidenheid hangt echter een voorbumper die een totaal ander karakter heeft. De oppervlakte die de reguliere grille mist, wordt bij de Kuga anno 2012 ruimschoots gecompenseerd door de grote zwarte vlakken die zich een verdieping lager bevinden.

In 2015 werd al duidelijk dat daar verandering in zou komen. In dat jaar kreeg de Amerikaanse Kuga, de Escape dus, de uitgebreide facelift als eerste voorgeschoteld. Het zwaartepunt van de grille verhuisde daarbij naar de traditionele plek en Fords SUV kreeg een front dat beter paste bij de neusjes van de recentere of eveneens gefacelifte modellen in het gamma. In 2016 werd ook de Europese Kuga aan de vernieuwingsslag onderworpen.

Bij veel facelifts blijft de achterkant wat onderbelicht, maar niet bij de Kuga. De ietwat puntige achterlichtunits behielden hun opvallende uitlopers, maar werden als geheel wel strakker van vorm. Belangrijker was wellicht nog het interieur, waar de wat onoverzichtelijke knoppenbrij waar Ford enige jaren geleden nog om bekend stond grotendeels werd vervangen door een touchscreen.

Inmiddels is ook het einde van de meest recente auto in dit verhaal in zicht, want de geheel nieuwe, derde generatie van de Kuga is al gespot.