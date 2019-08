Facelift Friday: Fiat Panda

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In 1980 maakt de wereld kennis met de Fiat Panda. Het praktische voertuig blijft uiteindelijk 23 jaar vrijwel ongewijzigd in productie. Toch is er in 1986 een grote facelift, waar we vandaag bij stilstaan.

De Fiat Panda is de opvolger van de nietige 126, met zijn achterin geplaatste tweecilindermotor en de 127, het iets volwassener model met vierpitter. Het grote verschil is dat de Panda veel meer is gericht op gebruiksgemak. Zo heeft hij een bagageruimte waar je met het grootste gemak een wasmachine of een paar geiten in kunt vervoeren.

De Fiat Panda heeft bij zijn komst meteen een primeur binnen het oeroude Fiat-concern. Het is de allereerste auto van het merk met een naam in plaats van een nummer als type-aanduiding. Toch bestaat de interne benaming wel degelijk uit een nummer: we kennen deze auto ook als Fiat 141. Tot het concurrentieveld van de Panda in 1980 behoorden auto’s als de Renault 4 en de Citroën 2CV en Dyane. Reken dus maar dat het publiek op de banken klom van enthousiasme. Een Panda was comfortabeler en ruimer dan zijn stokoude tegenstrevers. En sneller ook: voor weinig geld kocht je ineens een auto die de 140 km/h haalde, terwijl het bij de concurrentie boven de 100 km/h algauw ophield.

Plastic zak

Alles aan de Fiat 141 is erop gericht om zo min mogelijk te kosten. De aankleding van het interieur is minimaal, om accessoires hoef je niet te vragen, één ruitenwisser is genoeg, de sproeier bedien je door die handmatig op druk te brengen en het reservoir van de vloeistof is een plastic zak in plaats van een echt reservoir. De ramen zijn volkomen vlak , de zijruiten zijn onderling uitwisselbaar en van een dashboard is ook niet echt sprake. Aan de motoren is niets nieuws, die kennen we dan al jaren uit andere producten van de Fiat-groep. Dus daar hoeven ook de ontwikkelingskosten niet voor worden terugverdiend.

Ook de opvallende halfdichte grille van de Panda is een gevolg van kostenbesparing. Dat scheelt maar mooi de helft sleuven stansen. Leuke wetenswaardigheid: de Panda 30, die nooit in Nederland is geleverd en de 30 pk sterke luchtgekoelde tweecilinder uit de 126 heeft zijn sleuven aan de rechterkant, terwijl de viercilinder die aan de linkerkant heeft. Al die kostenbesparing heeft ook een duidelijk minpunt: omdat er geen aandacht aan roestpreventie is besteed, kreeg de Panda de naam dat hij ‘oplost in water’ – niet geheel bezijden de waarheid. Of heb jij er onlangs nog eentje zien rijden?

Zwembad

Binnenin de oer-Panda vinden we het ‘hangmatten’-interieur. Dat kun je beter ‘chaise longue’-interieur noemen. Volgens de overlevering werd het bedacht door ontwerper Giorgetto Giugiaro aan de rand van zijn zwembad. Daar werd hij geïnspireerd door de ligstoel waarop hij had plaatsgenomen. De stoelen en achterbank zijn namelijk – zoals bij een chaise longue – geheel neerklapbaar, waardoor in de auto een tweepersoonsbedje kan worden gecreëerd, waarop wij gelukkig nooit de nacht hebben hoeven doorbrengen. Bovendien was de bekleding gemakkelijk te verwijderen om te wassen in de wasmachine. Verder zijn de uitzetraampjes in de voorportieren een kenmerkend detail van de allereerste Panda.

Supernova

In 1986 is het tijd voor vernieuwing: Fiat lanceert de Panda Supernova, voortaan bekend onder de modelcode 141A. De concurrentie hijgt de Panda in de nek. Vooral de Peugeot 205 en de Renault Supercinq zagen aan de poten van de Panda. De belangrijkste wijzigingen voltrekken zich op technische vlak. Zo wordt de achteras met bladveren vervangen door de Omega-achteras, die veel geavanceerder is en voor het eerst werd gebruikt op de Lancia/Autobianchi Y10, het luxe broertje van de Panda. Daarmee wordt de Panda plotsklaps een stuk comfortabeler – of minder oncomfortabel; ’t is maar net hoe je het bekijkt. Ook is het tijd voor moderne motoren met brandstofinjectie: de nieuwe FIRE-generatie wordt geïntroduceerd. Die naam doet vermoeden dat ze een vurig karakter hebben, maar die letters staan toch echt voor Fully Integrated Robotised Engine. Dat wil zeggen dat de krachtbron geheel door robots is gebouwd. Er komt geen mensenhand meer aan te pas. Over de jaren zijn ze zeer robuust en betrouwbaar gebleken. Niet vergeten om er af en toe een nieuw koppakking in te zetten en hij gaat voor eeuwig mee.

Ook het interieur krijgt een make-over. De hangmatten verdwijnen ten gunste van opvallend comfortabele ‘echte’ stoelen. Ook de uitzetbare zijruitjes keren niet meer op de 141A terug. De basisvorm van de Panda, die Giugiaro liefkozend een ‘omgevallen telefooncel’ noemt, blijft intact. Maar de halfdichte grille maakt plaats voor een normaal kunststof exemplaar. Ook de plastic zijbeplating van het oermodel wordt achterwege gelaten, zodat de nieuwe Panda iets van zijn utilitaire karakter verliest en voortaan wat chiquer oogt. Aan de achterzijde verhuist de kentekenplaat naar de nieuw getekende bumper.

In 1991 wordt de Panda opnieuw gewijzigd. De tweede facelift is echter een zeer lichte: uiterlijk herken je die alleen omdat de grille wordt vernieuwd en voortaan sterk lijkt op die van de Uno en de Tipo uit die tijd. Belangrijkste technische nieuws is de komst van de Panda Selecta. Die heeft niet alleen een traploze cvt-automaat, maar ook een 54 pk sterke 1,1-liter motor. Reken maar dat die 700 kilo zware Panda daar lekker mee vooruit wil! Bij het verkeerslicht ben je met een Panda Selecta in elk geval tot 30 km/h vrijwel altijd de snelste en blijf je in het stadsverkeer de massa mooi voor.

Vanaf 1992 gaan er al geruchten dat de Panda uit productie gaat. Dat heeft vooral te maken met de komst van de modernere Cinquecento. Daarvoor halen de Italianen echter hun neus op; niet in de laatste plaats omdat die auto in Polen wordt geproduceerd, terwijl de Panda een echt Italiaans product is. Daarom wordt de levenscyclus van de Panda nogmaals opgerekt. In 2003 is het na 4.491.000 geproduceerde exemplaren toch echt basta. De Panda is, vooral wat betreft de veiligheidseisen, een achterhaald model geworden. Als opvolger presenteert Fiat de Gingo. Die na protesten van Renault (want: Twingo) in allerijl een nieuwe naam moet hebben. Daarop wordt de typenaam Panda weer afgestoft. Maar dat, beste lezers, is weer een heel ander verhaal.