Facelift Friday: Daihatsu Charade/Valéra

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Onlangs hesen we in ‘De Tweeling’ nog de allerlaatste Daihatsu Charade op het podium. Waar die auto een Toyota Yaris met Daihatsu-logo’s is, richten we ons vandaag op de laatste échte Charade.

Die laatste Charade is de vierde generatie van de modelfamilie en verscheen in 1993 op de markt. De zogenaamde G200-generatie was wat minder markant van vorm dan z’n voorganger. Waar die nog indruk maakte met een markant afgesneden achterspatbordje en een sedanversie die op z’n minst opmerkelijk was, was z’n opvolger eerder saai. Keurige, strakke lijnen en brave rechthoekige lichtunits sierden een koetswerk dat iets groter was, met een volwassener voorkomen en meer binnenruimte als logisch gevolg.

De opmerkelijkste carrosserievariant was wederom de sedan. Die was niet meer zo maf als voorheen, maar mag er met z’n achterover hellende kont toch zijn. Deze auto ging overigens alleen in Nederland als Valéra door het leven.

Aan dat opvallende kontje veranderde hoegenaamd niets toen Daihatsu het in 1996 tijd vond om z’n nog niet eens zo oude compacte model aan een facelift te onderwerpen. De neus, daarentegen, ging rigoureus op de schop. Alsof de Japanners zelf ineens tot de conclusie kwamen dat de G200 te saai was, werd het brave neusje vervangen door een moderner ogend, boller exemplaar. De opvallendste eigenschap was daarbij zonder twijfel de grille, die de auto door z’n onmiskenbare lachebek een vrolijke uitstraling gaf. Verovert de faceliftversie daarmee ook jouw stem, of zie je liever het sobere origineel?