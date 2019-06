Facelift Friday: Audi A4 (2019)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De huidige Audi A4 werd in 2015 gepresenteerd en in 2018 voor het eerst wat bijgeschaafd. Die ‘tussenvariant’ zal echter altijd een zeldzaamheid blijven, want onlangs kreeg het model een tweede, meer substantiele facelift.

Wij van Facelift Friday stellen natuurlijk wel eisen aan de facelifts die we op het podium hijsen. De eerste update van de Audi A4 kwam daardoor zeker niet in aanmerking voor deze glorieuze plek, die alleen is weggelegd voor auto’s waarbij er écht iets wezenlijks is gewijzigd.

Nu zullen we de laatsten zijn om te beweren dat de A4 een totale transformatie heeft doorgemaakt, maar voor Audi-begrippen is de laatste update wel degelijk groot te noemen. In mei ontving Audi’s traditionele middenklasser een bredere, lagere grille, die net als bij de nieuwe A1 enige afstand bewaard tot de onderrand van de motorkap.

Een verschil met die kleinste Audi en bijvoorbeeld ook de R8 is dat de drie ‘Sportquattro-gaatjes’ boven de grille bij de A4 ontbreken. De auto ontving wel een set nieuwe koplampen met – uiteraard – nieuwe led-dagrijlampen. Iets soortgelijks gebeurde bij de achterlichten, waarvan de indeling op de schop ging. In het donker is de A4 nu duidelijker te herkennen als het kleine broertje van de versere A6, A7 en A8.

2015

Daarmee oogt de A4 ontegenzeggelijk moderner, maar is-ie ook mooier? We laten het wederom over aan jou!