Facelift Audi Q5 onderweg

Audi is de laatste tijd lekker aan het vernieuwen. De grote modellen dicteren welke kant het op gaat met het merk en de modellen die nog niet aan complete vervanging toe zijn, krijgen een facelift. De volgende in dat rijtje is deze Q5.

Met de laatste edities van de A6, A7 en A8 zet Audi een enigszins nieuwe designrichting neer. De auto’s zijn strakker dan voorheen en hebben een koets vol strakke vouwen en platte vlakken. Ook de brede, puntige grille is een typisch kenmerk van het ‘Audi nieuwe stijl’, net als de stevig uitgeklopte wielkasten en op sommige modellen de drie kleine ‘openingen’ boven de grille. Het interieur van de nieuwkomers wordt gedomineerd door een MMI-systeem dat met touchscreens in plaats van een draaiknop werkt.

Na de introductie van de genoemde modellen en de eveneens nieuwe Q8, A1 en Q3 kregen de R8, de A4 en de Q7 een facelift om ze in lijn met de verse modellen te brengen. Afgaande op deze spionagebeelden wacht de in 2016 gelanceerde Q5 hetzelfde lot. Ook hier zien we en brede grille met daarop aansluitende koplampen. Uiteraard wordt ook de bumper opnieuw ingedeeld. Om inzichtelijk te maken wat er precies gaat veranderen, trakteren we je vast op de ‘schuifplaat’ die normaliter alleen op Facelift Friday op deze site verschijnt.



Aan de achterkant verwachten we de komst van nieuwe, strakker gelijnde led-achterlichtuntis. Interessant is ook wat zich bij de flanken afspeelt. De voor- en achterschermen zijn door Audi angstvallig afgeplakt, maar toch lijkt er weinig te veranderen. De toevoeging van de brede spatschermen in de stijl van de nieuwe modellen wordt waarschijnlijk te ingrijpend gevonden en ging ook aan de neus van de grotere en duurdere Q7 voorbij. We houden het dan ook op nieuwe kunststof toevoegingen rond de wielkasten.

Net als die van z’n merkgenoten zal ook de MMI-draaiknop van de Q5 deze vernieuwingsslag niet overleven. Hoe dat gat precies wordt opgevuld, valt nog te bezien. Bij de A4 maakte Audi zich er relatief makkelijk vanaf door simpelweg het bestaande scherm om te toveren in een touchscreen, terwijl de Q7 een compleet nieuw dashboard inclusief glimmende pianolak-panelen kreeg aangemeten.

Op technisch vlak hoeven we geen al te grote revoluties te verwachten. De Q5 is op dat vlak dan ook nog behoorlijk actueel, al was het maar omdat er onlangs nog plug-inhybrides aan het gamma werden toegevoegd.