Fabrikant van 'Londense taxi' wordt elektrisch volumemerk

LEVC is bepaald geen vreemde in autoland, al moet je mogelijk even nadenken waar je het precies van kent. LEVC is de fabrikant van de meest recente interpretatie van de iconische Londense taxi's. Het merk wil echter veel meer worden dan dat. LEVC moet namelijk een elektrisch volumemerk worden.

Londen Electric Vehicle Company (LEVC) is een van de vele merken in de portefeuille van de Chinese kolos Geely. In 2017 presenteerde het de TX, een moderne incarnatie van bekende Londense taxi's van weleer. De LEVC TX heeft echter geen dieselmotor zoals in z'n directe voorganger, maar een plug-in hybride aandrijflijn met een bepaald niet bescheiden accupakket van 31 kWh. Daar perst de LEVC TX een elektrische actieradius van 103 kilometer uit. In de toekomst gaat LEVC zich toeleggen op auto's die een stuk verder komen. Sterker nog, LEVC moet een merk worden dat enkel elektrische personenauto's en bedrijfswagens bouwt.

Dat schrijft Reuters op basis van hooggeplaatste heren en dames binnen het management van LEVC. Moederbedrijf Geely zou een enorme zak geld klaar hebben liggen waarvan het de inhoud op termijn linea recta in de kas van LEVC pompt. LEVC moet een volumemerk worden. Je zou denken dat LEVC uit het enorme portfolio van Geely genoeg kennis, kunde en samenwerkingen kan vissen. Geely heeft immers merken als Volvo, Polestar, Lynk & Co en zelfs namen als Lotus, Geometry, Horizon en bedrijfswagenfabrikant Farizon in zijn zak. Volgens LEVC-topman Alex Nan blijft Geely investeren in LEVC 'omdat het een uniek project is', maar zoekt LEVC ook samenwerkingen met andere fabrikanten om nieuwe technologie te ontwikkelen. Uiteraard klopt LEVC ook bij andere merken van Geely aan, zo zegt Nan tegen Reuters. Hoeveel geld Geely straks in LEVC steekt, is nog niet bekend.

LEVC zou oren hebben naar een breed portfolio met daarin elektrische personenauto's én bedrijfswagens die stuk voor stuk gebruik maken van één modulaire EV-basis. In theorie zou dat nog snel werkelijkheid kunnen worden ook. "Er is niets dat we niet in korte tijd voor elkaar kunnen krijgen als het zou moeten, maar het is een kwestie van timing." Volgens de topman zou LEVC in theorie binnen vijf jaar een uitgebreid portfolio met elektrische auto's kunnen hebben.

LEVC produceert en verkoopt zoals gezegd de TX, maar heeft ook een bestelversie daarvan in zijn portfolio: de LEVC VN5. De LEVC TX is ook in Nederland te bestellen en heeft een vanafprijs van €76.437. De LEVC VN5 kost hier minimaal €81.955 (€54.340 exclusief btw en bpm).