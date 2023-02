F1 wintertest 2023: op deze tijden is er actie op de baan

De Formule 1 ontwaakt donderdag écht uit zijn winterslaap, want dan gaan de nieuwe F1-auto's voor het eerst allemaal de baan op in Bahrein. Tot en met zaterdag wordt er getest in Bahrein en dat is ook live te volgen.

Inmiddels zijn alle nieuwe Formule 1-auto's voor 2023 onthuld en kan het echte werk gaan beginnen. Althans, voordat op 5 maart de lampen uitgaan voor de GP van Bahrein, moet er nog wel even getest worden. Dat gebeurt ook al in Bahrein, waar de Formule 1-teams momenteel hun kampementen opbouwen. Donderdagochtend is het zover, dan gaat om 8:00 uur Nederlandse tijd het circuit open voor de Formule 1-auto's. De ochtendsessies is om 12:15 uur afgelopen en een uur later gaat het dan weer verder, tot 17:30 uur. Op vrijdag en op zaterdag rijden ze op dezelfde tijden.

Dag Ochtendsessie Middagsessie Donderdag 23 februari 8:00 - 12:15 13:15 - 17:30 Vrijdag 24 februari 8:00 - 12:15 13:15 - 17:30 Zaterdag 25 februari 8:00 - 12:15 13:15 - 17:30

Deze (Nederlandse) tijden zijn vooral relevant als je de wintertest op de voet wilt volgen. Dat kan dit jaar ook weer via een officiële uitzending. Viaplay zendt de hele dag uit en ook via F1 TV kun je de hele dag de actie volgen. Heel ijverig de tijden bijhouden levert overigens doorgaans niet heel veel op: tijdens de wintertest houden de teams vaak de kaarten nog tegen de borst en vaak is ook moeilijk te zeggen welke tijden met welke brandstoflading gereden zijn. Wel is het interessant om te zien of de teams tegen betrouwbaarheidsproblemen aanlopen, of dat er bijvoorbeeld weer teams zijn die last hebben van een stuiterende auto, zoals vorig jaar.