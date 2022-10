F1-team van Sauber wordt Audi F1

Afgelopen zomer maakte Audi bekend dat het per 2026 motorleverancier wordt in de Formule 1. Het hing toen al in de lucht dat het daarbij aan zou haken bij het team van Sauber en nu is die samenwerking officieel bevestigd. Sauber (tot en met volgend jaar nog actief onder de vlag van Alfa Romeo) wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi. Het team wordt dan ook omgedoopt, waarschijnlijk naar Audi F1, al is Audi-Sauber F1 mogelijk ook nog een optie.

Audi neemt namelijk niet de hele zaak over van Sauber, maar is wel van plan om een belang te nemen in het Zwitserse team. Daarbij krijgt Audi waarschijnlijk een dikkere vinger in de pap in Zwitserland dan bij Alfa Romeo nu het geval is. Audi ontwikkelt immers zelf een aandrijflijn voor de F1-auto en zal samen met Sauber zorgen voor een optimale integratie in het chassis. Alfa Romeo koopt de motoren nu in bij Ferrari en in wezen is de auto verder de verantwoordelijkheid van de ingenieurs van Sauber. Wel blijft ook onder Audi Sauber nog verantwoordelijk voor het ontwerpen van de auto en ook voor de gang van zaken op en rond de circuits.

Audi benadrukt dat het werk in Neuburg, waar het de motoren gaat ontwikkelen en bouwen, gestaag vordert. Volgend jaar moet de motorenfaciliteit zijn deuren openen. Het plan is om in 2025 te gaan testen met de motor die in 2026 in de F1-auto van Audi komt te liggen. De ingenieurs hebben dus nog even de tijd. Ondertussen is het weer vrij stil rond zustermerk Porsche, dat aanvankelijk in 2026 ook de F1 in leek te gaan met Red Bull. Porsche is nog steeds van plan om in dat jaar in de F1 toe te treden als motorleverancier, maar moet daarvoor nog wel een partner vinden.