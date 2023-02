'F1-team Aston Martin nu beter dan Mercedes'

De grootste verrassing van de Formule 1-wintertest is misschien wel hoe goed het team van Aston Martin ervoor lijkt te staan. Het gros van de paddock lijkt ervan overtuigd dat Aston Martin Mercedes voorbijgestreefd is.

Het Formule 1-team van Mercedes-AMG hoopt dit jaar natuurlijk weer volop mee te kunnen doen voorin het veld, maar het zou zomaar eens kunnen dat het juist nog een plaatsje verder wegzakt. Tal van vooraanstaande Formule 1-journalisten zijn het erover eens: Aston Martin lijkt op basis van de wintertest het derde team te zijn, gevolgd door Mercedes op plaats vier. Als het zo is, is het natuurlijk wel nog maar de vraag of Aston Martin die positie weet vast te houden of dat Mercedes door een betere ontwikkeling het Britse team weer inhaalt. Toen het team van Aston Martin nog Racing Point heette, gooide het ook even hoge ogen met de 'roze Mercedes', om vervolgens toch weer wat weg te zakken.

Het lijkt er in elk geval op dat er bij Aston Martin zelf ook wel wat optimisme is. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die dit jaar voor het eerst voor Aston Martin rijdt, liet tijdens een persconferentie in Bahrein al met een glimlach weten dat hij in een racesimulatie zelfs sneller was dan Ferrari, dat tegelijkertijd met een dergelijke simulatie bezig was. Tegelijkertijd is het natuurlijk nog wel even afwachten in hoeverre het werkelijk zo uitpakt als het nu lijkt, maar op basis van de huidige data ziet het er in elk geval prima uit voor Aston Martin.

Iedereen lijkt het er verder over eens dat Red Bull dit jaar zijn zaakjes top voor elkaar heeft en zo mogelijk een nog grotere voorsprong heeft op het tweede team, Ferrari. Komend weekend is het tijd om tijdens het eerste raceweekend alle kaarten op tafel te leggen in Bahrein.