Extremist: Porsche 911 GT3 RS speelt buiten

Met dergelijk stormachtig weer als vandaag is het mogelijk niet raadzaam om met dit nieuwe prototype 911 de weg op te gaan, want kijk eens naar die immense achtervleugel! We maken voor het eerst kennis met de Porsche 911 GT3 RS.

Zoals we ondertussen gewend zijn van Porsche met de 911-reeks, ontmoeten we in de loop der tijd de meest uiteenlopende versies van de sportwagen. Waar een 911 Turbo S al voor flinke pret op het circuit kan zorgen, kan het altijd een stukje extremer. Porsche is nu aan het testwerk geslagen met die extremist. De 911 GT3 RS belooft wederom de meest geschikte kandidaat voor het circuit te worden. Eerder liet de 'reguliere' GT3 zich al stiekem vastleggen. Waar dat al geen muurbloempje belooft te worden, doet Porsche daar traditiegetrouw met deze GT3 RS-versie nog een schepje bovenop.

Op het oog krijgt deze RS een nog grotere achterspoiler, eindigt het uitlaatsysteem nu in het midden van de achterkant en worden alle bumpers en sideskirts nog nét even dikker aangezet. Daarbij weet de spionagefotograaf de 'motorkap' uitgebreid te fotograferen. Hoewel Porsche daar druk in de weer is geweest met camouflagemateriaal, zien we duidelijk dat er grote ventilatieopeningen zitten. Daarbij krijgen ook de voorspatborden extra luchtgaten.

Over het motorische geweld is nog niks officieels bekend gemaakt, maar in de wandelgangen wordt gesproken over de atmosferische 4,0-liter zescilinder die Porsche sinds kort gebruikt. De reguliere GT3 zou daar 510 pk uit putten, de RS uiteraard iets meer. De uitlopende GT3 RS werd de weg opgestuurd met 513 pk onder de kap. De presentatie wordt voor over enkele maanden verwacht. Opmerkelijk om te zien is hoe de gele 911 Turbo S die op sommige foto's in het kielzog van de zwarte 911 rijdt bijna een muurbloepje lijkt met z'n compacte achterspoiler in vergelijking met de achtervleugel van de GT3 RS. Dat belooft dus nog wat!