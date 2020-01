Extreem: Toyota GR Yaris ontketend

Met de Yaris GRMN liet Toyota zich twee jaar geleden van een ongekend sportieve kant zien. Inmiddels kun je bij het merk aankloppen voor een nieuwe Supra en tijdens de Tokyo Auto Salon ontketende Toyota de GR Yaris, een auto die de Yaris GRMN doet verbleken. Sterker nog, de GR Yaris is een van de krachtigste compacte hot hatches die we ooit hebben gezien heeft!

De Tokyo Auto Salon is het podium waarop Toyota zojuist de GR Yaris heeft voorgesteld. Wie de letters 'GR' bij Toyota tegenkomt, kan z'n borst natmaken. Ze staan voor Gazoo Racing, de sport- en raceautodivisie van het merk, een afdeling die zijn werk ogenschijnlijk bijzonder serieus neemt.

Heftig

Met de GR Yaris windt Toyota er geen doekjes om. De hete bliksem beschikt over een hagelnieuwe 1,6-liter geblazen driecilinder die maar liefst 261 pk en 360 Nm opwekt. Daarmee is hij niet alleen krachtiger dan de 212 pk sterke GRMN-versie van de vorige generatie Yaris, een auto die dat vermogen uit een 1.8 met supercharger perste, maar de nieuwste GR Yaris is ook nog eens een van de krachtigste compacte hot hatches mee die autoland ooit heeft gezien. Auto's als de Ford Fiesta ST en de Polo GTI moeten het met zo'n 200 pk stellen en zelfs de extreme en gelimiteerde Audi A1 Quattro uit 2013 blijft met zijn 256 pk achter bij de tot de tanden toe bewapende hatchback die Toyota nu aan zijn portfolio toevoegt. Wél heeft de GR Yaris mogelijk een heftige kluif aan de dik 300 pk sterke Mini Cooper JCW GP.

Met zijn buitenissig krachtige driecilinder sprint de GR Yaris in minder dan 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 230 km/h. Via een handgeschakelde zesbak wordt het vermogen over alle vier de wielen verdeeld. Toyota doopt z'n vierwielaandrijvingssysteem 'GR-Four'. In de reguliere rijmodus gaat 60 procent van het vermogen naar de vooras en dus 40 procent naar de achterwielenn. Als je de GR Yaris in de sportstand zet, kun je met je rechtervoet tot wel 70 procent van het vermogen naar de achteras sturen. In Track-mode bedraagt de vermogensverdeling 50:50.

Eigen platform

Dan iets dat je wellicht al was opgevallen: de samen met het van de WRC bekende Tommi Mäkinen Racing ontwikkelde 1.280 kilo wegende GR Yaris is in tegenstelling tot de reguliere versies van de nieuwe Toyota Yaris een driedeurs. De compacte krachtpatser beschikt niet alleen over uitbundig spoilerwerk, maar heeft daarnaast ook nog eens een heftig uitgebouwde koets, iets dat met name aan de achterzijde zichtbaar is. Met zijn breedte van 1,81 meter is de GR Yaris zo'n 5 centimeter breder dan z'n kalmer ingestelde broeders en de daklijn van deze ultieme Yaris is maar liefst 9,1 centimeter lager. Nog een interessant verschil met de conventionelere Yaris-versies: de GR Yaris heeft geen reguliere raamstijlen in de portieren.

Die heftig andere koets liet zich overigens niet zomaar over het reguliere Yaris-platform vouwen. Voor de GR Yaris heeft Toyota naar eigen zeggen de modulaire platformen van de Yaris (GA-B) gecombineerd met de grotere variant die we kennen van onder meer de Corolla (GA-C). De voorste deel van het platform is dan ook de GA-B-variant, terwijl het achterste deel afkomstig is van de GA-C-versie.

Tijdens de ontwikkeling is uiteraard aandacht besteed aan de gewichtsverdeling en dus ligt de hitsige 1.6 relatief ver naar achteren en krijgt de accu een plek in de bagageruimte. De koets van de opper-Yaris is ten delen opgebouwd uit lichtgewicht materialen. Zo is het dak vervaardigd uit koolstofvezel en is voor de motorkap, de portieren en de achterklep aluminium gebruikt. De spoorbreedte is groter dan die van de rest van de Yaris-familie, het chassis is op meerdere punten versterkt en zowel voor als achter is de complete ophanging anders dan die van de reguliere versies. Uiteraard hebben Toyota en zijn GR-afdeling extra potente remmerij opgetrommeld om de GR Yaris weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. Op de vooras houden zich achter de 18 inch grote lichtmetalen wielen geventileerde schijven van 35,6 centimeter schuil terwijl de exemplaren achter een diameter van 29,7 centimeter hebben.

Toyota heeft de GR Yaris niet alleen in het leven geroepen om een uitbundige hot hatch aan zijn portfolio toe te kunnen voegen. De hatchback fungeert namelijk ook als homologatiemodel voor de ontwikkeling van de Yaris die straks gaat deelnemen aan het World Rally Championship.

In de tweede helft van dit jaar moet de GR Yaris op de markt verschijnen. Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgt in de aanloop naar zijn marktintroductie.

*Dit artikel wordt uitgebreid met meer beeldmateriaal als dit beschikbaar is.