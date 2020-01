Extreem: Toyota Ambivalent RD Prius PHV Concept

In een hoekje van de Tokyo Auto Salon waar onder meer Toyota Racing Development (TRD) en Modellista, een autoaanpasser die zeer nauwe banden met Toyota onderhoudt, hun waren uitstallen, staat een wel heel opmerkelijke Prius de aandacht te trekken. Modellista en TRD hebben de extreme verschijning samen ontworpen en hebben zich tijdens dat proces ogenschijnlijk niet laten tegenhouden door goede smaak.

De opvallende showauto draagt de naam Ambivalent RD Prius PHV Concept en zoals zijn naam al doet vermoeden is het een Prius Plug-in Hybrid met een zeer uitbundig aangeklede koets. De term 'ambivalent' lijkt ook zeker van toepassing op het model, daar je de heftige versieringen in eerste instantie niet aan het vooral efficiënte karakter van de stekker-Prius koppelt. De koets van de showauto is voorzien van brede schouders en met verlichting uitgeruste vleugels die uit de achterlichten van de Prius Plug-in Hybrid steken. Het opvallendste ornament is misschien wel de ogenschijnlijk uit rood plexiglas vervaardigde 'ruggengraat' die vanuit het dak over de achterruit naar beneden loopt en op het achterste van de Prius ook in de koets en in de achterbumper tot uiting komt. De bumpers zelf zijn op zeer bijzondere wijze verlicht en dan hebben we de van paarse ledverlichting voorziene lichtmetalen wielen samen met de nagenoeg compleet dichte snuit van het bespoilerde gevaarte, dat ook nog eens uitgerust lijkt met camera's in plaats van reguliere zijspiegels, nog niet eens behandeld.

Excentriek is het allemaal zeer zeker. Een productieversie hoef je van deze extreme showauto uiteraard niet te verwachten.