Extra ruige Land Rover Defender 110: met BMW-V8?

Land Rover werkt aan een ruigere versie van de Defender 110 om te kunnen wedijveren met auto's als de Mercedes-AMG G63 4x4² van deze wereld. Een ingepakte testversie van de Defender zagen we eerder al zijn rondes maken op de Nürburgring, maar op de van dichtbij genomen foto's die we je vandaag voorschotelen zien we mogelijk nog wat nieuws. Het uitlaatsysteem is namelijk anders dan dat van het eerder gespotte exemplaar, wat erop zou kunnen duiden dat de extra hoog op zijn poten staande Defender niet de eigen V8 van Jaguar Land Rover, maar de V8 van BMW onder zijn kap krijgt.

Nu is er ook al een 'reguliere' Defender met V8, maar die auto is gebaseerd op de kortere 90-versie en lijkt nu gezelschap te krijgen van een langere én ruiger uitgedoste variant. De wielkastverbreders die we op eerdere foto's zagen zitten daar niet meer op, maar de dikke terreinbanden zijn nog wel van de partij. Ook zien we dus een ander uitlaatsysteem, met pijpen die recht onder de Defender vandaan steken in plaats van naar beneden gericht zijn. Op de reeds bestaande V8-Defender, met de bekende 5-liter supercharged V8, wijzen de pijpen ook naar beneden, maar die van de nu gespotte testmule dus niet.

Voor uitsluitsel over welk blok er in opgeruigde Defender komt te liggen moeten we nog even wachten tot de onthulling. We verwachten daarbij overigens geen Defender die net zo knotsgek is als de genoemde Mercedes, want we zien onder de testmule een relatief normale wielophanging zitten. Ook aan de rest van de auto bespeuren we weinig nieuws, wat erop zou kunnen duiden dat de V8-Defender 110 nog vóór de facelift van de Defender op de markt komt. Anderzijds is testwerk met een 'oude' koets als jasje van nieuwe techniek voor ná een facelift ook niet uitgesloten. Eerder spotten we overigens ook al een extra lange Defender 130 met V8, maar zónder extra dikke banden.