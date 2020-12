Export personenauto's: bijna tien procent in de min

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn 251.106 personenauto's vanuit Nederland geëxporteerd. Dat blijkt uit cijfers die Bovag en RDC vandaag vrijgeven. De export van personenauto's valt dit jaar daarmee nu al 9,5 procent lager uit vergeleken met de eerste 11 maanden van vorig jaar. Opvallende waarneming: er worden meer personenauto's met een dieselmotor naar het buitenland verscheept.

Vorig jaar rond deze tijd had 45 procent van alle geëxporteerde personenauto's een dieselmotor onder de kap. In de eerste 11 maanden van dit jaar ligt dat percentage op 51 procent en dat betekent dat zo'n 129.000 geëxporteerde personenauto's een diesel waren. Het aandeel auto's met een benzinemotor in de exportcijfers neemt logischerwijs af. Waar in de eerste elf maanden van vorig jaar 47 procent van alle vanuit Nederland geëxporteerde personenauto's een benzinemotor had, ligt dat percentage gemeten over de eerste elf maanden van dit jaar 5 procentpunten lager. De export van auto's met een elektrische aandrijflijn was in de eerste elf maanden van dit jaar goed voor 1.442 auto's. Vorig jaar rond deze tijd betrof dat aantal 1.281 stuks. Elektrische auto's hebben met 0,6 procent nog altijd een klein aandeel in de export. De Tesla Model S was in de periode januari-november met 482 geëxporteerde exemplaren goed voor zo'n 30 procent van de EV-export. De Nissan Leaf en Smart ForTwo Electric volgen op grote afstand op plek twee en drie met respectievelijk 137 en 131 geëxporteerde exemplaren.

Leeftijd

Uit de cijfers van Bovag en RDC blijkt onder meer dat zo'n 60 procent van de geëxporteerde personenauto's dit jaar een leeftijd heeft van tien jaar of ouder. 11 procent van de geëxporteerde auto's dit jaar komt uit bouwjaar 2015. Zo'n twintig procent van die 5 jaar oude auto's betreft de Peugeot 308. Zeer waarschijnlijk gaat het om de 308 SW met 120 pk sterke Blue HDi-dieselmotor, de 'spaardiesel' van de 308 die in 2015 zeer in trek was omdat het model destijds in aanmerking kwam voor het toen geldende gunstige bijtellingspercentage van 14 procent.

De internationale coronamaatregelen hebben een duidelijk effect op de export van personenauto's. In maart, april en mei nam de export met achtereenvolgens 27, 59 en 32 procent af ten opzichte van diezelfde maanden vorig jaar. In de vier volgende maanden trokken de cijfers weer iets aan, maar de tweede coronagolf zorgde in oktober en november weer voor minder rooskleurige cijfers. In oktober en november nam de export met respectievelijk 11 en 14 procent af ten opzichte van die maanden in 2019.

Top 10: geëxporteerde personenauto’s januari-november 2020