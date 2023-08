In een tijd waarin Alfa Romeo de toevoeging van een elektrisch model aan zijn modellengamma bijzonder goed gebruiken kan, komen de Italianen eerst met iets totaal anders. En snel ook. Op 30 augustus tovert Alfa Romeo namelijk een compleet nieuwe supercar uit de hoge hoed. Van die officieel nog naamloze nieuwkomer geeft Alfa Romeo nu een nieuwe teaser vrij. Op die nieuwe schets zien we - als we het goed hebben - een ventilatierooster met daarin verticale lamellen en een viertal rode ledpitten die ongetwijfeld als remlicht fungeren.

Wacht even, een ventilatierooster hoog in de bilpartij? Jazeker. En je voelt vast al aan waarom. We vermoeden namelijk dat de nieuwe supercar van Alfa Romeo zijn krachtbron achter de voorstoelen heeft liggen. Een eerdere teaserplaat van de nieuwe Alfa Romeo deed vermoeden dat de nieuwkomer zomaar eens 6C zou kunnen gaan heten. Net als bij de eerdere 8C en 4C verwijst het cijfer in de modelnaam naar het aantal cilinders dat de krachtbron telt. Dat zou dus betekenen dat de super-Alfa een zescilinder krijgt. Of dat een variant van zijn eigen 2.9 biturbo V6 of misschien wel een variant van de 3.0 biturbo Nettuno-V6 van de Maserati MC20 is op dit moment officieel ook nog niet bekend. Dat Alfa Romeo over enkele dagen iets zowel op motorisch als designtechnisch vlak bijzonders tevoorschijn tovert, dat lijkt in ieder geval wél vast te staan.