Excentrieke coupé-SUV BMW X8 te zien

BMW heeft een nieuwe SUV in de ontwikkelingskamers staan die een stapje boven de X7 wordt gepositioneerd. In de vorm van de X8 komt BMW namelijk met een sportiever ingesteld alternatief voor die kolossale SUV. De BMW X8 is tijdens testwerk gesnapt. Wie wegloopt bij het steeds excentrieker wordende BMW-design, doet er wellicht beter aan de andere kant op te kijken.

Het wordt zo langzamerhand een cliché om de grote grille die BMW op auto's als de nieuwe 4-serie en M3 toepast aan te halen in een artikel over een nieuwe BMW. Gelukkig valt er over de X8 die nu op de digitale planken staat genoeg te vertellen. De X8 belooft namelijk een heel eigenzinnige gigant te worden. Je moet het model in feite zien als wat de X6 tot de X5 is, een sportiever ingesteld model met een sterker aflopende daklijn dan de auto waar hij als alternatief voor geldt. In dit geval is dat de X7.

Een coupé-SUV dus, maar dan wel een van dik 5,15 meter. BMW doet overigens veel meer dan slechts de daklijn van de X7 omlaag drukken. Waar bij veel coupé-SUV's de koets tot ongeveer de B-stijl nagenoeg identiek is aan 'het origineel', geeft BMW de X8 ogenschijnlijk een compleet eigen verpakking. De snuit van de X8 kan niet onbesproken blijven. Natuurlijk geeft BMW de X8 ook een fors hekwerk, al zal die nierengrille meer lijken op het exemplaar dat we kennen van de X7. Interessanter is de verlichting die zich aan weerszijden ervan bevindt.

BMW geeft de X8 opvallend laag geplaatste lichtunits, al is het nog maar de vraag of dit de definitieve exemplaren zijn. De units die door het camouflagewerk heen priemen, lijken namelijk dezelfde exemplaren te zijn als die we onlangs op de BMW i7 zagen. Mogelijk gaat het dus om provisorisch in de koets verwerkte kijkers. Minstens zo interessant is de smalle gleuf die boven de zichtbare koplampen zit. Hoewel die spleet de motorkap van de rest van de auto scheidt, is het goed mogelijk dat BMW het deel boven de zichtbare koplampen opvult met een dunne strook led-dagrijverlichting. Dat zou betekenen dat ook BMW kiest voor 'gelaagde' en dus over twee verdiepingen opgedeelde verlichting kiest zoals dat in autoland steeds vaker gebeurt. Of het bij BMW past? Dat laten we in het midden. Feit is dat de X8 in ieder geval een compleet eigen gezicht krijgt. Minstens zo opvallend is de sterk oplopende schouderlijn van de X8. De zijruitpartij wordt naar achteren toe met de centimeter kleiner.

Het gesnapte testexemplaar heeft een Hybrid Test Vehicle-sticker op z'n flank en dat wijst er natuurlijk op dat ook de X8 niet aan elektrificatie ontkomt. Reken in ieder geval op minstens één plug-in hybride aandrijflijn. Het is overigens nog maar de vraag of BMW de X8 ook beschikbaar stelt met 'milde' motoren, of dat de X8 in alle gevallen over minstens 400 pk sterke motoren komt te beschikken. Volgend jaar weten we meer!