Even over en uit voor Volkswagen ID Buzz in Verenigde Staten

Op naar 2027?

Volkswagen ID Buzz
Lars Krijgsman

De Volkswagen ID Buzz doet het in de Verenigde Staten niet bepaald goed. Dat beweegt Volkswagen ertoe om de ID Buzz al na één jaar uit het leveringsgamma te knippen.

De Volkswagen ID Buzz kwam eind 2024 op de Amerikaanse markt en wordt ern na ongeveer een jaar alweer uit teruggetrokken. Het Amerikaanse Carscoops schrijft op basis van navraag bij Volkswagen dat er geen Volkswagen ID Buzz van modeljaar 2026 in de Verenigde Staten gevoerd zal worden.

De officiële lezing is dat 'het op de markt houden van de ID Buzz de hoogste prioriteit heeft'. Volkswagen zegt de huidige voorraden weg te willen werken om met volle kracht de ID Buzz van modeljaar 2027 wél te gaan voeren. Met andere woorden: de ID Buzz verkoopt lang niet zo goed als gehoopt. Het is in de Verenigde Staten nog niet over en uit voor de elektrische retrobus, al valt nog te bezien of de ID Buzz in een later stadium er daadwerkelijk geleverd gaat worden.

Volkswagen Elektrische Auto

