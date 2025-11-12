Hyundai en Kia kampen in de Verenigde Staten met verkoopdalingen van 52 tot liefst 71 procent voor elektrische modellen. De daling is werkelijk enorm, maar zeker geen complete verrassing.

In oktober verkocht de Hyundai Ioniq 6 52 procent minder dan vorig jaar in de VS, terwijl de Ioniq 5 het ten opzichte van oktober 2024 zelfs 63 procent minder deed. De grote Ioniq 9 was er vorig jaar nog niet, maar presteerde met 317 verkochte exemplaren in een jaar met in totaal tot nu toe 4.494 stuks ook flink ondermaats.

Hyundai okt-25 okt-24 Verschil Ioniq 5 1642 4498 -63,49% Ioniq 6 398 837 -52,45% Ioniq 9 317 - - Totaal 69,002 68,908 0,14%

Bij zustermerk Kia ziet het er bepaald niet beter uit als het om EV-verkopen gaat. De EV9 vond krap 66 procent minder kopers en de EV6 zelfs bijna 71 procent, waarna er eigenlijk nog maar een handjevol kopers overblijven.

Kia okt-25 okt-24 Verschil EV9 666 1941 -65,69% EV6 508 1732 -70,67% Totaal 69,002 68,908 0,14%

Nu vraag je je inmiddels waarschijnlijk af waarom de Koreanen bijna geen elektrische auto meer verkopen in de VS, maar daar is wel een heel duidelijk antwoord op. Per 30 september werd de federale EV-subsidie van duizenden dollars per auto namelijk geschrapt, en dat zagen mensen natuurlijk aankomen. Wie zo’n elektrische Koreaan (of andere EV) ambieerde, heeft die auto dus hoogstwaarschijnlijk al eerder aangeschaft. De huidige dip is daarna niet meer dan logisch en volgens Hyundai bovendien ongetwijfeld tijdelijk van aard. De Koreanen hoeven zich bovendien niet al teveel zorgen te maken, want onder de streep blijven de verkopen bij beide merken rond het niveau van vorig jaar hangen. In het jaar tot nu toe verkochten de merken zelfs duidelijk meer dan in 2024 en aangezien de tegenvallende EV-cijfers grotendeels worden gecompenseerd door stijgende verkopen bij grote (benzine-)SUV’s, zal het met de winstmarge ook wel snor zitten.

Hyundai en Kia melden bovendien allebei dat de verkoop van geëlektrificeerde modellen (dus inclusief hybrides) juist steeg in oktober. Bij Hyundai is dat met 8 procent, Kia verkocht zelfs 16 procent meer auto’s met een elektromotor aan boord.