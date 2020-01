‘EV-transitie kost Duitsland tot 410.000 banen’

De overgang van de productie van (auto’s met) verbrandingsmotoren naar auto’s met een elektrische aandrijflijn gaat in Duitsland ten koste van tot wel 410.000 banen. Dat meldt het Duitse Handelsblatt na het inzien van een rapport van het National Platform for the Future of Mobility (NPM), een nationaal adviesorgaan.

Ook onze oosterburen zetten in op groenere mobiliteit en daarom wil de Duitse regering in 2030 grofweg 10 miljoen elektrische auto’s zien op zijn wegen. In 2035 moet dit aantal gegroeid zijn tot ongeveer 16,7 miljoen. De Duitse auto-industrie kent mede daardoor onzekere tijden. Onlangs maakten onder meer Audi en Daimler al kenbaar duizenden banen te willen schrappen. Mochten we het rapport van NPM geloven, dan zal het banenverlies niet tot enkele duizenden beperkt blijven.

Daarvoor zijn verschillende redenen. Ten eerste bevat een elektromotor veel minder onderdelen dan een verbrandingsmotor: waar eerstgenoemde ongeveer 200 delen telt, vergt laatstgenoemde minstens 1.200 componenten. Duitsland telt talloze bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van onderdelen voor verbrandingsmotoren, maar er gebeurt nog weinig met betrekking tot accuproductie. Die vindt hoofdzakelijk plaats in Azië en de Verenigde Staten. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse International Trade Commission wordt 84 procent van de accucellen momenteel geproduceerd in China en de Verenigde Staten. De ‘vervanger’ van vele verbrandingsmotoronderdelen heeft tot dusver dus weinig voeten in Duitse aarde.

Kortom: om het banenverlies zo veel mogelijk te reduceren, moet de Duitse auto-industrie flink veranderen. Voorzitter van de NPM-groep, Henning Kagermann, zegt tegen Handelsblatt: “Als Duitsland zijn sterke positie als autobouwer wil behouden, moeten productie- en ontwikkelingsketens van onder meer batterij- en brandstofcelproductie ook naar ons land worden gehaald.” Volgens het rapport van diezelfde groep, hebben 88.000 van de 410.000 voorspelde te verliezen banen te maken met de productie van ‘conventionele’ aandrijflijnen.

De Duitse Vereniging voor de auto-industrie (VDA) heeft opvallend genoeg flink kritiek op het rapport. Volgens diens directeur Kurt-Christian Scheel is het voorspelde aantal van 410.000 ‘gebaseerd op een onrealistisch, extreem scenario’. Scheel verwacht dat de industrie grotere delen van EV-productie naar Duitsland zal halen. Ook zullen, volgens hem, de Duitse merken over de komende tien jaar met vele nieuwe elektrische modellen komen. Daardoor blijft er werkgelegenheid voor handen. Hoeveel precies, dat is nog even wachten. Van een afname zal in ieder geval sprake zijn. Daarvan zijn Daimler en Audi reeds actuele voorbeelden.