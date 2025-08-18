Fords Amerikaanse EV-baas Doug Field geeft blijk van een opmerkelijk staaltje zelfvertrouwen. Hij gelooft dat zowel traditionele autobouwers als nieuwkomers een flinke kluif zullen hebben aan wat Ford de komende jaren gaat klaarspelen.

“Ik denk niet dat er veel traditionele autobouwers (‘legacy car makers’) zijn die dit voor elkaar zouden krijgen. En ik geloof niet dat nieuwe EV-start-ups in staat zijn om onze ingenieurs en productieteams bij te houden.” Doug Field kijkt vol zelfvertrouwen naar de toekomst van ‘zijn’ Ford, dat is wel duidelijk. Hij deed de uitspraken tijdens de presentatie van Fords elektrische toekomstplannen, die wat orde lijken te scheppen in de milde warboel die het elektrische aanbod van Ford momenteel is.

Het recente nieuws, waarover je hier meer leest, gaat dan ook verder dan alleen wat nieuwe auto’s. We praten over een elektrisch platform, maar vooral over een nieuwe productiemethode die waarschijnlijk lijkt op de Unboxed-methode van Tesla. De elektrische auto’s op het Universal EV-platform hebben minder onderdelen dan conventionele modellen, krijgen LFP-accu’s uit eigen tuin en krijgen een nog niet nader gespecificeerd, maar volgens Ford wel buitengewoon indrukwekkend rijbereik. Ford spreekt dan ook over een ‘Model T-moment’, verwijzend naar die betaalbare zwarte auto die ooit een ware revolutie teweegbracht in Amerika.

Field snapt trouwens wel dat het succes niet vanzelf komt: “Nieuwe ideeën bedenken is makkelijk, maar innovatie is het realiseren en beschikbaar maken van die ideeën voor een groot publiek. We hebben nog enorm veel werk te doen voordat het zover is.”