Afgelopen zomer werd duidelijk dat de Europese Unie ertoe streeft om toelatingseisen voor Amerikaanse auto's te versoepelen. Concreet betekent dat dat over en weer de door de VS en Europa gehanteerde veiligheidseisen worden geaccepteerd. Dat zou een voorwaarde zijn van de Amerikanen om de door president Trump verhoogde importheffingen voor Europese auto's weer terug te draaien. Als het inderdaad zover komt, dan kunnen Amerikaanse auto's hier straks wellicht worden verkocht als ze niet aan Europese veiligheidseisen voldoen. 75 Europese verkeersorganisaties roepen het Europees Parlement op om hier een stokje voor te steken. Daarover bericht EenVandaag.

De reden: sommige Amerikaanse auto's zouden vanwege de mildere Amerikaanse eisen vooral een stuk gevaarlijker zijn voor andere weggebruikers dan Europese auto's. Dan doelt men bijvoorbeeld op de 'scherpe hoeken' en hoge neuzen van vooral bijvoorbeeld Amerikaanse SUV's en pick-ups. Ook steden als Amsterdam en Parijs hebben de brief ondertekend. De vrees is dat deze auto's voor meer verkeersdoden gaan zorgen, bijvoorbeeld als er voetgangers of fietsers mee worden aangereden. "Ik kan geen goed argument verzinnen om de veiligheid van onze kinderen aan te tasten met een deal. Ik vrees echt voor heel veel meer verkeersdoden," zo licht de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst toe aan EenVandaag.