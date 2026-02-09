De Chinese versie van de Mazda 6e is er ook met een range-extender. Gezien het succes van de plug-inhybride BYD Seal U DM-i lijkt dat een ideale kandidaat voor een Europese carrière, maar juist door Europese invoerrechten lukt dat hier niet. Dat zit zo.

De Mazda 6e is niet met louter enthousiasme ontvangen in Europa, maar brengt voor Mazda wel mooi de o zo belangrijke EV naar de showroom. De 6e is de Europese versie van de auto die in China Mazda EZ-6 heet en beiden zijn gebaseerd op de Changan Deepal SL03. In Europa kennen we de 6e alleen met twee volledig elektrische aandrijflijnen, maar in China wordt de grote neus van de auto desgevraagd gevuld met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor die als range extender fungeert. De LFP-accu’s van die versies zijn aanzienlijk kleiner dan die van de pure EV’s, maar moet in het gunstigste geval toch nog 200 kilometer elektrisch kunnen rijden. De totale actieradius komt daarmee volgens de (toegegeven: milde) Chinese cyclus op maar liefst 1.300 kilometer. Nooit meer tanken!

In theorie is deze versie met verbrandingsmotor een ideale kandidaat voor Europa. De Europese Commissie besloot immers om onverklaarbare redenen dat de in 2024 ingevoerde invoerheffingen alleen voor elektrische auto’s uit China zouden gelden. Niet-elektrische auto’s uit China zijn dus gevrijwaard van de extra heffing. BYD besloot daarop simpelweg om verschillende modellen ook maar als PHEV naar Europa te halen en nu is de BYD Seal U DM-i doodleuk de bestverkochte plug-inhybride van Europa.

Aangezien ook Mazda dik 20 procent invoerheffing betaalt over de in China gebouwde 6e (en CX-6e), lijkt de keuze hier duidelijk. Het Japanse merk kan immers simpelweg ook de versie met benzinemotor gaan voeren, een ‘BYD-tje doen’ en met die hybride erg succesvol zijn. Toch? Nee dus, vertelt Mazda Europe-CEO Martijn ten Brink aan Automotive News. EREV’s, dus elektrische auto’s met range extender, worden door de Europese maatregelen namelijk nog wél tot de elektrische auto’s gerekend. Met andere woorden: als de motor van de Mazda EZ6/6e EREV direct de wielen kon aandrijven, was het een PHEV geweest die gevrijwaard was van de 20 procent extra heffing. Nu die motor alleen als generator dient, gelden de Chinese Mazda’s echter als EV en heeft het volgens Ten Brink dus geen zin om ze hier te voeren. Althans voorlopig, want Ten Brink sluit niet helemaal uit dat de EREV-techniek in de toekomst wel zinvol kan zijn voor ons werelddeel.