Meerdere Europese autofabrikanten spreken de wens uit voor soepelere wetgeving in de Europese Unie om de weg vrij te maken voor de komst van een nieuw, of teruggekeerd, segment van kleine betaalbare auto's. Goed nieuws: de Europese Commissie lijkt zich daarin wel te kunnen vinden.

In navolging van Stellantis' Jean-Philippe Imparato, verantwoordelijk voor de Europese merken van het concern, pleitte ook Renault-topman François Provost voor soepelere regels in de EU voor kleine, goedkopere auto's. Die wens moet het A-segment terugbrengen zoals we dat inmiddels van lang geleden kennen. Onder meer door veiligheidseisen zijn de ontwikkelingskosten van auto's zo hoog, dat het voor fabrikanten niet loont om in de onderkant van de markt een nieuw model uit te brengen. Er zijn uitzonderingen, maar daar wordt uitgebreid voor samengewerkt met al dan niet Chinese partijen en productielocaties. Europese Comissie-voorzitter Ursula von der Leyen lijkt daar op zijn minst voor open te staan.

Tijdens de State of Union - de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie ten overstaan van het Europees Parlement - heeft Ursula von der Leyen interessante uitspraken gedaan. Onder meer het onderwerp 'auto's' kreeg aandacht. Zo omschrijft Von der Leyen de auto-industrie als een pijler van de Europese economie en industrie. Interessanter is wat ze over de wens naar betaalbare Europese auto's zegt.

"Miljoenen Europeanen willen betaalbare Europese auto's kopen en dus moeten we ook investeren in kleine betaalbare auto's. Zowel voor de Europese markt, maar ook om te voldoen aan de stijgende wereldwijde vraag. Daarom stellen we voor om samen met de industrie te werken aan een nieuw initiatief voor kleine, betaalbare auto's: het Small Affordable Cars-initiative."

Volgens Ursula von der Leyen zou Europa 'zijn eigen elektrische auto' moeten hebben. "[...] Een eigen E-car". Daarbij staat de E volgens Von der Leyen voor milieuvriendelijk (environmental), betaalbaar (economisch) en Europees. "In Europa gebouwd met Europese toeleveringsketens."