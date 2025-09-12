De besluitvorming daarover wordt daarmee naar voren gehaald, meldt Reuters, want eerder was het plan nog om in 2026 te bekijken of de ambities nog te ambiëren zijn. Het gaat allemaal om het in 2022 aangekondigde besluit om per 2035 de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor geheel stop te zetten in de EU, enkele marginale uitzonderingen daargelaten. Enkele jaren terug leek dat nog best een aardig idee voor wie het hele Europese wagenpark het liefst zo snel mogelijk elektrisch ziet, maar inmiddels is wel duidelijk dat de maatregel de nodige problemen oplevert. De vraag naar EV’s in de markt blijft de laatste tijd flink achter bij de voorspellingen en autobouwers dreigen in de problemen te komen (of zitten dat al) doordat al het ontwikkelingsgeld is besteed aan technologie waar nu te weinig mensen om vragen. Ondertussen komt er vanuit verre buitenlanden steeds meer concurrentie en daarmee is het ‘rampenpakket’ voor veel merken compleet.

Tijd voor een heroverweging dus, en dat is langzaam maar zeker gaande. Commissievoorzitter Ursala von der Leyen (foto) laat steeds meer blijken open te staan voor praktische plannen die ooit onwenselijk werden geacht, ook op autogebied. Zo moet er gekeken worden naar de mogelijkheid voor een voertuigcategorie met wellicht wat minder strikte veiligheidseisen, om zo tot kleine en betaalbare EV’s te komen voor en door Europeanen. Ook ligt het herzien van het 2035-plan toch weer op tafel, en dat zou dus volgens Reuters nog dit jaar moeten gebeuren. Voor de duidelijkheid: dit wil uiteraard niet zeggen dat het plan wordt teruggetrokken, alleen dat er nog eens wordt bekeken hoe haalbaar en wenselijk de ‘ban’ van 2035 nu is. Daarbij zou er vooral worden gekeken naar bedrijfswagens, want in dat deel van de markt is nog maar 8,5 procent van de verkochte auto’s elektrisch in de EU.