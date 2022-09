Europese autoverkopen voor het eerst in de plus in 2022

Voorzichtig goed nieuws van brancheorganisatie ACEA: in augustus zijn er in Europa meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Dat gebeurt daarmee voor het eerst in 2022.

Ondanks de aanvankelijk nog positieve berichten van hetzelfde ACEA, wil het dit jaar maar niet lukken om de Europese verkoopcijfers van de dalende lijn te trekken. Dat gold althans tot juli, toen er met -10,4 procent voor de zevende maal sprake was van dalende verkoopcijfers in 2022. Augustus eindigt zowaar 4,4 procent in de plus, maar in absolute cijfers is dat geen reden voor uitzinnigheid. De zomermaand was vorig jaar namelijk ook al geen topper en is uitsluitend een klein succes te noemen als we hem met augustus 2021 vergelijken. Kijken we binnen 2022, dan valt op dat er niet eerder zo weinig auto’s zijn verkocht als afgelopen maand. Met 650.305 stuks blijft de achtste maand van 2022 ook ver achter bij augustusmaanden van de jaren vóór de coronapandemie.

Volkswagen en Stellantis zijn veruit de grootste autoleveranciers in Europa en behoren ook tot de bedrijven met de grootste stijging in augustus. Ook Mercedes-Benz en Ford deden in augustus 2022 relatief goede zaken. ACEA merkt op dat alle belangrijke Europese markten ten opzichte van 2021 wat groei laten zien. Nederland hoort niet bij die ‘sleutelmarkten’, maar ook bij ons zijn 9,2 procent meer auto’s gekentekend. In de eerste acht maanden van 2022 is er bij ons echter sprake van een verkoopdaling van 5,6 procent. Niet best, maar wel beter dan de 11,9 procent die voor de hele Europese Unie geldt. Nemen we IJsland, Noorwegen en Zwitserland mee, dan komt de totale daling op 13,7 procent. Het Verenigd Koninkrijk doet het iets minder slecht en trekt het gemiddelde voor heel Europa naar -11,8 procent. ACEA wijst nog steeds naar de (chip-)tekorten als grootste rem op de autoverkopen.