Europese autoverkopen in de plus in eerste kwartaal

De Europese autoverkopen zijn in het eerste kwartaal hoger uitgekomen dan in de eerste drie maanden van 2020. Dat is te danken aan een flinke opleving van de verkopen vorige maand, meldt de Europese branchevereniging voor automakers ACEA.

Er werden in maart meer dan een miljoen auto's op kenteken gezet in Europa. Dat aantal lag 87,3 procent boven de verkopen van maart vorig jaar, de eerste maand waarin de gevolgen van de coronapandemie in de Europese autobranche voelbaar waren. In januari en februari waren er nog forse neergangen in de autoverkopen op jaarbasis en toen lagen de verkochte aantallen ook flink lager dan in maart. In het hele eerste kwartaal gingen de verkopen door de opleving vorige maand 3,2 procent omhoog ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020.

Met name in Italië was te merken dat de situatie anders is dan een jaar geleden. Het Zuid-Europese land werd als een van de eerste landen in Europa getroffen door corona en de autoverkopen daalden dramatisch. Vorige maand werden er dan ook bijna zes keer zoveel auto's op kenteken gezet als een jaar eerder. Van de grote automarkten staan Italië (plus 28,7 procent) en Frankrijk (plus 21,1 procent) er na drie maanden beter voor dan vorig jaar. In Duitsland (min 6,4 procent) en Spanje (min 14,9 procent) liggen de verkopen nog achter.

Nederland blijft achter

In Nederland is het afgelopen kwartaal niet goed geweest voor verkoopgroei. Hier werden 103.203 auto's op kenteken gezet. Dat is ruim een vijfde minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Maart was, net als in Duitsland en Spanje, ook geen goede maand. Met een verkoopkrimp van bijna 18 procent dipten we hier nog harder dan in die landen.