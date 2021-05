Europese autoverkopen in april 261 procent in de plus

Er werden in Europa vorige maand 1.029.008 nieuwe auto's verkocht, blijkt uit cijfers van JATO. Dat is 261 procent meer dan in de door lockdowns grotendeels verloren gegane maand april vorig jaar, maar nog altijd 23 procent minder dan in april 2019. De Volkswagen Groep pakte het grootste marktaandeel: 26,8 procent. Stellantis volgt Volkswagen op de voet met een marktaandeel van 21,9 procent. Ten opzichte van vorig jaar is het vooral voor Stellantis goed nieuws: toen waren PSA en FCA samen nog goed voor 17 procent marktaandeel. Volkswagen verliest juist wat terrein, want dat had toen nog een marktaandeel van 29,3 procent. Renault-Nissan (10,5 procent), BMW Group (7,4 procent) en Hyundai-Kia (7,3 procent) maken de top 5 qua marktaandeel per concern af.

De absolute verkooptopper van afgelopen maand in Europa was de Peugeot 208. Daar gingen er 18.387 van over de toonbank. Op nummer twee staat z'n grotere broer, de Peugeot 2008, met 18.328 stuks. De Volkswagen Golf maakt de top drie compleet, met 17.763 verkochte exemplaren.

Elektrische auto's

Volledig en deels elektrisch aangedreven auto's maakten 15 procent van de Europese verkopen uit in april. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het om een aandeel van 11 procent ging. Vergeleken met april 2019 is de groei helemaal evident, toen was slechts 3 procent van de verkochte nieuwe auto's volledig of deels elektrisch.

Afgelopen maand was de bestverkochte BEV de Volkswagen ID4 (7.335 stuks), gevolgd door de Volkswagen ID3 (5.735). De Renault Zoe, tot voor kort nog de bestverkochte BEV in Europa, zakt naar de derde stek met 4.015 verkochte exemplaren.

De meest populaire plug-in hybride van afgelopen maand was de Ford Kuga PHEV, waar er 4.171 van verkocht zijn. De Volvo XC40 volgt op de tweede stek met 3.798 stuks en de Peugeot 3008 op plaats drie met 3.507 verkochte exemplaren.

Brandstofmix

Benzineauto's zijn nog altijd met afstand het meest populair. Vorige maand was 59 procent van de nieuw verkochte auto's met enkel een benzinemotor uitgerust, tegenover 58 procent in april vorig jaar. Dieselauto's verliezen rap aan populariteit. Vorig jaar april waren die nog goed voor een aandeel van 31 procent, in april dit jaar was dat nog 24 procent. Zoals gezegd waren deels en volledig elektrische auto's goed voor 15 procent.