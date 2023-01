Europese autoverkoop ook in 2022 onderuit

In de Europese Unie zijn in 2022 minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in het jaar ervoor. De procentuele daling bedraagt bijna 5 procent.

In 2022 zijn in Nederland 322.129 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 3,2 procent minder dan in 2021 en een nieuw historisch dieptepunt. Ook in de Europese Unie zijn er vorig jaar minder nieuwe personenauto's gekentekend dan in 2021, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

In 2022 zijn in de Europese Unie 9.255.930 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 4,6 procent minder dan in 2021 en het kleinste aantal sinds 1993. Ook 2021 ging al niet de boeken in als een goed jaar voor de auto-industrie. Dat jaar noteerde de autobranche een afname van het aantal nieuwe registraties van 2,4 procent. Volgens ACEA heeft het lagere aantal geregistreerde auto's vooral te maken met problemen in de toeleveringsketen waarvan autofabrikanten met name in het eerste halfjaar van 2022 last hadden.

In Duitsland zijn in 2022 met 2.651.357 nieuwe registraties 1,1 procent meer auto's gekentekend dan in 2021. Onder meer landen als België (-4,4 procent), Frankrijk (-7,8 procent) en Spanje (-5,4 procent) noteerden een grotere procentuele afname van het aantal gekentekende auto's dan Nederland. Kijken we buiten de Europese Unie, dan zien we daar eveneens een teruggang. In het Verenigd Koninkrijk werden in 2022 precies 2 procent minder nieuwe personenauto's op kenteken gezet. In Noorwegen nam het aantal registraties met 1,1 procent af.

Hoewel 2022 dus geen best jaar was voor autofabrikanten, gloort er hoop. De laatste vijf maanden van 2022 lieten namelijk positieve cijfers zijn. In december nam het aantal nieuwe registraties zelfs met 12,8 procent toe.

Winnaars

De Volkswagen Group zag zijn leveringen in 2022 met 5,2 procent afnemen. Wel was het concern met 2.231.030 geleverde auto's weer de grootste. Op twee staat Stellantis met 2.122.729 registraties (-14,1 procent). Op plaats drie staat de Renault Group (1.028.884 stuks, -4,3 procent), gevolgd door Hyundai Group (828.411 stuks, +2,6 procent) en Toyota Group (615.083 stuks, + 7,7 procent). Volkswagen was met 1.019.352 leveringen (-6,7 procent) op merkniveau de winnaar. Peugeot volgt met 649.428 leveringen (-14,3 procent) op plek twee. De derde plek was voor Renault (638.221 stuks, -15,2 procent).