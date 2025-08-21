Ga naar de inhoud
Europese autosector verheugd over bevestiging tariefsverlaging

Van 27,5 naar 15 procent

Audi VS USA Amerikaanse EV Amerika

Europese autofabrikanten als Volkswagen en Renault zijn verheugd over de bevestiging dat de Verenigde Staten hun heffingen op de import van Europese auto's verlagen van 27,5 naar 15 procent. "Deze bevestiging is een positieve stap die meer zekerheid biedt voor onze industrie", laat Sigrid de Vries, directeur-generaal van de Europese autobrancheorganisatie ACEA, weten.

Het is volgens de Nederlandse nu cruciaal dat Brussel "zonder vertraging" overgaat tot het uitvoeren van gedane toezeggingen aan de VS "om de impact van de tarieven te verzachten die autofabrikanten al miljoenen euro's per dag aan heffingen hebben gekost". Dat zei ze nadat de EU en de VS hun eerdere handelsakkoord donderdag formeel hadden bekrachtigd.

Volgens de fabrikanten moeten sommige technische details van de overeenkomst nog wel worden verduidelijkt. ACEA wil deze bekijken zodra ze beschikbaar zijn "om er zeker van te zijn dat de deal de beoogde voordelen voor de Europese autosector oplevert".

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski zijn de afspraken voor de heffingen op auto's enigszins ingewikkeld: "ze worden pas in de categorie voor heffingen van 15 procent geplaatst (in plaats van de huidige 27,5 procent) zodra Europa zijn toezegging nakomt om tarieven op Amerikaanse goederen te verlagen".

Dit voorbehoud noemt Brzeski "slechts één voorbeeld van de dubbelzinnigheid in de overeenkomst, die ruimte laat voor zowel interpretatie als mogelijke escalatie". Verder heeft Europa ook de intentie uitgesproken meer Amerikaanse energie te kopen en meer in de VS te investeren. Die intenties missen volgens hem evenwel bindende kracht.

